Le PS accusé "d'épouser les thèses de l'extrême-droite israélienne" : à Villeurbanne, LFI prépare un peu plus le divorce à gauche

Comme l'annonçait LyonMag dès septembre dernier, la France insoumise a de grandes ambitions pour plusieurs villes de l'agglomération aux élections municipales 2026.

Et si les ambitions de LFI pour Vaulx-en-Velin, Vénissieux et Saint-Fons ne font guère de remous, celles pour Villeurbanne ont des répercussions bien plus importantes.

Historiquement socialiste, la 2e ville de la Métropole de Lyon est au coeur d'un jeu de pouvoirs de plus en plus oppressant.

Dernier épisode en date avec la venue à Lyon la semaine passée d'Olivier Faure et Boris Vallaud. Les deux figures du PS se sont affichées aux côtés de Cédric Van Styvendael, maire socialiste de Villeurbanne, et lui ont apporté leur soutien, balayant d'un revers de la main les velléités insoumises.

"M. Faure prétend incarner l’unité de la gauche… tout en rejetant la France insoumise et en tendant la main à Raphaël Glucksmann. Cette posture est non seulement incohérente, mais elle tourne le dos à l’histoire récente de notre camp", dénoncent dans un communiqué commun le député LFI de Villeurbanne Gabriel Amard, ainsi que les deux co-chefs de file insoumis Mathieu Garabedian et Gaëlle Fabriguet.

Selon eux, quand le PS les accuse d'être antisémites, le parti à la rose "épouse les thèses de l’extrême droite israélienne" et "fait honte à la cause humaniste et aux principes émancipateurs de la République".

Gabriel Amard et les chefs de file rappellent également les récents scores de LFI à Villeurbanne aux élections européennes et à la présidentielle 2022, plaçant le parti de Jean-Luc Mélenchon loin devant le PS.

"Les récentes déclarations n’ouvrent pas de perspectives constructives. Elles enferment le PS villeurbannais dans une impasse. De notre côté, nous gardons la porte ouverte à toutes celles et ceux qui refusent ces postures politiciennes et qui partagent sincèrement l’ambition d’un Nouveau Front Populaire uni, à la hauteur des attentes du peuple et véritable alternative au monde de misère des droites et de l’extrême droite", concluent-ils, ouvrant de plus en plus la porte à une liste insoumise au premier tour des municipales à Villeurbanne face au maire sortant.