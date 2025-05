Bruno Retailleau : "Aux municipales 2026, il faudra trouver les moyens de faire barrage à cette gauche la plus extrême"

Présent à Lyon ce mercredi soir pour un meeting avant le premier tour du scrutin pour la présidence des Républicains, Bruno Retailleau entend battre Laurent Wauquiez. "Depuis que nous sommes au gouvernement, une fierté à droite s'est levée. Il y a six mois, on nous disait mourant. Aujourd'hui on structure le débat politique", se félicite le pensionnaire de la place Beauvau.

S'il l'emporte, Bruno Retailleau veut "bâtir un grand parti moderne, populaire et patriote".

Ce mardi lors de son grand oral, Emmanuel Macron a balayé la possibilité de faire un référendum sur l'immigration. Peu importe pour Bruno Retailleau, selon qui ce sera forcément "un grand débat pour la prochaine présidentielle".

A Lyon, il a lancé les procédures de dissolution de la Jeune Garde et de Lyon Populaire. "L'ultragauche prétend combattre le fascisme avec des méthodes de fascistes", argumente le ministre de l'Intérieur, qui regrette de voir les élus écologistes, insoumis ou communistes soutenir la Jeune Garde : "Les insoumis abîment la République et la France en voulant draguer le communautarisme. La République ne reconnaît qu'une seule communauté, la communauté nationale".

Quant à 2026 et les élections municipales, Bruno Retailleau annonce qu'il "faudra trouver les moyens de faire barrage à cette gauche la plus extrême, écologique associée aux insoumis". Mais botte en touche au moment d'évoquer le cas de Jean-Michel Aulas...

00:00 Présidence des Républicains

02:02 Immigration

03:25 Dissolution Jeune Garde/Lyon Populaire

04:53 Municipales 2026