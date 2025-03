Rillieux-la-Pape : véhicules incendiés et caméra détruite après des interpellations

Ce mercredi 26 mars, plusieurs incendies ont éclaté dans le quartier de la Velette, avenue du Général-Leclerc. En cause : deux interpellations qui auraient suscité la colère de jeunes du quartier, précise Le Progrès.

Aux alentours de 23 heures, les sapeurs-pompiers du Rhône sont intervenus pour éteindre plusieurs feux de voitures et de poubelles. Au moins cinq véhicules ont été incendiés, ainsi qu’une tractopelle. Une caméra de vidéosurveillance, située sur la montée de la Velette, a également été détruite.

Face à cette flambée de violence, d’importants effectifs policiers (BAC, CRS, BST) ont été mobilisés pour rétablir le calme. Une personne a été interpellée aux alentours de 23h45.

Cet épisode s’inscrit dans un contexte de tensions récurrentes à Rillieux-la-Pape, où les forces de l’ordre font face à une hostilité persistante.

Depuis plusieurs semaines, la commune du nord de Lyon est le théâtre de multiples incidents : des tags injurieux et menaçants ont visé le maire Alexandre Vincendet et les forces de police, une voiture de police a été encerclée et attaquée, et des groupes d’individus cagoulés ont été repérés en train de rôder, certains armés de projectiles. En fin d’année dernière, des caillassages avaient même conduit à l’interruption de certaines lignes de bus TCL dans la commune.