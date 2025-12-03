Démolition de 128 logements à Rillieux : une étape "spectaculaire" ce mercredi

La transformation urbaine de Rillieux-la-Pape franchira une nouvelle étape ce mercredi à 16h avec la démolition de 128 logements situés de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, dans les secteurs Boileau et Renoir. Les habitants pourront assister en direct au "grignotage" du bâtiment, présenté comme une étape "spectaculaire et symbolique du chantier".
À cette occasion, le directeur général de Dynacité, Jean-Luc Triollet, et le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, doivent prendre la parole. Jean-Luc Triollet souhaite d'ores et déjà "dire aux habitants que cette étape, impressionnante à voir, est pensée pour eux : pour améliorer le cadre de vie au quotidien et construire, ensemble, un quartier dont chacun puisse être fier". Les immeubles concernés constituent aujourd’hui "un repère urbain fort à l’arrivée sur le territoire".
La démolition doit permettre de "recomposer le paysage, améliorer la lisibilité des espaces et préparer l’implantation de futurs aménagements plus qualitatifs et mieux intégrés au reste de la ville". Dynacité précise avoir porté "Une attention toute particulière au relogement de 120 ménages, principalement sur la ville de Rillieux-la-Pape."
Cette opération s’inscrit dans une action plus large, coordonnée avec la SEMCODA, engagée sur la place Renoir. La démolition des 9 et 10 place Boileau et du 11 place Renoir participe à la dynamique du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Elle soutient les objectifs de la convention : "améliorer durablement le cadre de vie, diversifier l’offre résidentielle, renforcer l’attractivité du quartier et son ouverture sur la ville et recomposer des espaces publics plus lisibles, plus sûrs et plus accueillants."
Le projet NPNRU à Rillieux-la-Pape représente un investissement total de 275 millions d’euros, dont 130 millions pour Dynacité, et 4 millions pour la seule démolition. Le programme prévoit notamment 926 logements démolis au total, 1751 logements sociaux requalifiés, 1322 logements sociaux résidentialisés et 210 logements sociaux reconstruits sur site.
Le chantier inclut également la construction ou la réhabilitation de huit équipements publics. Cette nouvelle étape est rendue possible grâce à "la mobilisation conjointe de nombreux partenaires financiers".
L'article 55 de la loi SRU oblige les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'agglomération parisienne) qui appartiennent à des agglomérations ou des intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants à disposer au moins, au sein de leur parc de résidences principales, de :
25% de logements sociaux ;
20% de logements sociaux dans les territoires moins tendus.
Pourquoi les reconstruire, la loi sera respectée sur ce territoire, même après ces démolitions.
