Urbanisme

Démolition de 128 logements à Rillieux : une étape "spectaculaire" ce mercredi

Démolition de 128 logements à Rillieux : une étape "spectaculaire" ce mercredi - DR

Deux ensembles emblématiques de Rillieux-la-Pape vont disparaitre ce mercredi.

La transformation urbaine de Rillieux-la-Pape franchira une nouvelle étape ce mercredi à 16h avec la démolition de 128 logements situés de part et d’autre de l’avenue de l’Europe, dans les secteurs Boileau et Renoir. Les habitants pourront assister en direct au "grignotage" du bâtiment, présenté comme une étape "spectaculaire et symbolique du chantier".

À cette occasion, le directeur général de Dynacité, Jean-Luc Triollet, et le maire de Rillieux-la-Pape, Alexandre Vincendet, doivent prendre la parole. Jean-Luc Triollet souhaite d'ores et déjà "dire aux habitants que cette étape, impressionnante à voir, est pensée pour eux :  pour améliorer le cadre de vie au quotidien et construire, ensemble, un quartier dont chacun puisse être fier". Les immeubles concernés constituent aujourd’hui "un repère urbain fort à l’arrivée sur le territoire".

La démolition doit permettre de "recomposer le paysage, améliorer la lisibilité des espaces et préparer l’implantation de futurs aménagements plus qualitatifs et mieux intégrés au reste de la ville". Dynacité précise avoir porté "Une attention toute particulière au relogement de 120 ménages, principalement sur la ville de Rillieux-la-Pape."

Cette opération s’inscrit dans une action plus large, coordonnée avec la SEMCODA, engagée sur la place Renoir. La démolition des 9 et 10 place Boileau et du 11 place Renoir participe à la dynamique du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU). Elle soutient les objectifs de la convention : "améliorer durablement le cadre de vie, diversifier l’offre résidentielle, renforcer l’attractivité du quartier et son ouverture sur la ville et recomposer des espaces publics plus lisibles, plus sûrs et plus accueillants."

Le projet NPNRU à Rillieux-la-Pape représente un investissement total de 275 millions d’euros, dont 130 millions pour Dynacité, et 4 millions pour la seule démolition. Le programme prévoit notamment 926 logements démolis au total, 1751 logements sociaux requalifiés, 1322 logements sociaux résidentialisés et 210 logements sociaux reconstruits sur site.

Le chantier inclut également la construction ou la réhabilitation de huit équipements publics. Cette nouvelle étape est rendue possible grâce à "la mobilisation conjointe de nombreux partenaires financiers".

13 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
allez bouge toi le 03/12/2025 à 10:39
Claude69100 a écrit le 03/12/2025 à 09h07

Et oui, débarrassez nous de tous ces pauvres qui ne laissent pas les gens riches vivre en paix.
Mais qui viendra ramasser leurs poubelles et faire leur ménage?
Certains pensent que l'esclavage doit être rétabli.

Tu savais pas que pour avoir de l'argent il faut bosser dur?


avatar
Corsica3333 le 03/12/2025 à 10:29

Le problème c'est pas le contenant mais le contenu!


avatar
1789 le 03/12/2025 à 10:26

L'article 55 de la loi SRU oblige les communes de plus de 3 500 habitants (1 500 habitants dans l'agglomération parisienne) qui appartiennent à des agglomérations ou des intercommunalités de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants à disposer au moins, au sein de leur parc de résidences principales, de :
25% de logements sociaux ;
20% de logements sociaux dans les territoires moins tendus.

Pourquoi les reconstruire, la loi sera respectée sur ce territoire, même après ces démolitions.


avatar
French connection le 03/12/2025 à 10:01

une verrue en moins dans le paysage mais la verrue humaine toujours là


avatar
à part ça le 03/12/2025 à 09:22
Claude69100 a écrit le 03/12/2025 à 09h07

Et oui, débarrassez nous de tous ces pauvres qui ne laissent pas les gens riches vivre en paix.
Mais qui viendra ramasser leurs poubelles et faire leur ménage?
Certains pensent que l'esclavage doit être rétabli.

Toujours des propos à la godille pour masquer une réalité évidente ! il n'y a pas que les gens riches qui veulent vivre en paix !


avatar
Claude69100 le 03/12/2025 à 09:07
calcul a écrit le 03/12/2025 à 07h08

avec autant de logements sociaux la ville ne pourra pas retrouver la serenité

Et oui, débarrassez nous de tous ces pauvres qui ne laissent pas les gens riches vivre en paix.
Mais qui viendra ramasser leurs poubelles et faire leur ménage?
Certains pensent que l'esclavage doit être rétabli.


avatar
alors là le 03/12/2025 à 09:05

On en trouve du pognon pour reconstruire ce que d'autres saccagent à longueur d'année !


avatar
La décadence le 03/12/2025 à 08:23
Éphémère a écrit le 03/12/2025 à 06h43

On détruit
On construit
On laisse pourrir
Et on recommence
C'est le cycle des quartiers QPV
Avec leurs milliards engloutis depuis des années et sans aucune amélioration.

Rien à rajouter, tout est dit.


avatar
OMERTARBE le 03/12/2025 à 08:18

Ils ne font une déplacer le problème...


avatar
calcul le 03/12/2025 à 07:08

avec autant de logements sociaux la ville ne pourra pas retrouver la serenité


avatar
Éphémère le 03/12/2025 à 06:43

On détruit
On construit
On laisse pourrir
Et on recommence
C'est le cycle des quartiers QPV
Avec leurs milliards engloutis depuis des années et sans aucune amélioration.


avatar
Ex Précisions le 03/12/2025 à 06:36

Je suis sûr que beaucoup dans cette ville aimeraient voir à l'intérieur certains individus du quartier pendant la démolition ;-)


avatar
pie69 le 03/12/2025 à 06:21

Pourquoi uniquement des logements sociaux ?????



