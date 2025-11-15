Incendie à Rillieux-la-Pape en marge du tournage d'un clip : le rappeur et les autres suspects relâchés

Le rappeur de 18 ans et les trois autres personnes auditionnés depuis jeudi suite à l'incendie survenu dans un immeuble de Rillieux-la-Pape ont été laissés libres. Ni leurs auditions, ni les perquisitions menées en parallèle, n'ont été concluantes.

BFK.16 a simplement été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction.

Ce rappeur vénissian déjà connu des services de police avait immédiatement nié avoir été lié à l'incendie survenu samedi dernier en marge du tournage de son clip.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des membres de son entourage auraient pris des policiers à partie, avant que des tirs de mortiers d'artifice n'enflamment un balcon, et que les flammes ne se propagent, détruisant cinq logements.

Une version démentie par BFK.16, qui a expliqué que son tournage non déclaré était fini depuis longtemps lorsque l'incendie s'est déclenché, et que les images n'avaient pas été captées à proximité dudit immeuble.

"Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place. A ce moment-là, le tournage était terminé depuis longtemps. Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché", écrivait-il sur son compte Instagram.

Du côté des enquêteurs, le travail va se poursuivre "afin d’identifier les auteurs de ces faits", conclut le parquet de Lyon dans son communiqué.