Incendie à Rillieux-la-Pape en marge du tournage d'un clip : le rappeur et les autres suspects relâchés

Le rappeur de 18 ans et les trois autres personnes auditionnés depuis jeudi suite à l'incendie survenu dans un immeuble de Rillieux-la-Pape ont été laissés libres. Ni leurs auditions, ni les perquisitions menées en parallèle, n'ont été concluantes.
BFK.16 a simplement été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction.
Ce rappeur vénissian déjà connu des services de police avait immédiatement nié avoir été lié à l'incendie survenu samedi dernier en marge du tournage de son clip.
Selon les premiers éléments de l'enquête, des membres de son entourage auraient pris des policiers à partie, avant que des tirs de mortiers d'artifice n'enflamment un balcon, et que les flammes ne se propagent, détruisant cinq logements.
Une version démentie par BFK.16, qui a expliqué que son tournage non déclaré était fini depuis longtemps lorsque l'incendie s'est déclenché, et que les images n'avaient pas été captées à proximité dudit immeuble.
"Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place. A ce moment-là, le tournage était terminé depuis longtemps. Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché", écrivait-il sur son compte Instagram.
Du côté des enquêteurs, le travail va se poursuivre "afin d’identifier les auteurs de ces faits", conclut le parquet de Lyon dans son communiqué.
Les voyoux du haut protège les voyoux du bas.Signaler Répondre
Les juges aiment le rap et détestent les victimes.Signaler Répondre
Ça continue la comédie judiciaire...Signaler Répondre
et qui va payer les réparations.Signaler Répondre
Un bon garsSignaler Répondre
Toujours à dire bonjour, à tenir la porte
À aider les vieilles dame à porter les courses……
La bonne blagueSignaler Répondre
Quelle justice de pacotille... ça va très mal finir tout çaSignaler Répondre
Le mec , connu des services de police , fait un clip avec des engins pyrotechniques , je ne pense pas que ce soit pour chanter " Douce France " !Signaler Répondre
Chacun ses goûts.
On peut cramer 5 appartements, et être tranquille. Les résidents et les assureurs vont apprécier.Signaler Répondre
Pas de vagues , surtout pas de vagues !Signaler Répondre
Moi j'écoute les infos et toi? sur France inter? France info? adhérent de LFI? Pote a micron?Signaler Répondre
On te parle de Rillieux, et tu nous parles d'autres choses! Au fait comment va ta femme? 🤣Signaler Répondre
Surtout pas de vagues, juges, politiques la fuite en avant quand vous serez touchés ce sera trop d'agirSignaler Répondre
Lynchages, mouvements de foule, pétards (et des gros) lancés dans la foule pendant le dernier OL PSG.Signaler Répondre
Curieusemeent on en parle beacoup moins !
Ok Mr je sais toutSignaler Répondre
Tournage non déclaréSignaler Répondre
incendie d'habitations
Mortiers
Et responsables de rien
Ainsi que condamné a rien
La France, ce pays merveilleux, raciste qui fait salivé toute l'Afrique 😉😉