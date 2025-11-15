Faits Divers

Incendie à Rillieux-la-Pape en marge du tournage d'un clip : le rappeur et les autres suspects relâchés

Incendie à Rillieux en marge du tournage d'un clip : le rappeur et les autres suspects relâchés - DR

Faute de charges suffisantes, les gardes à vue se sont terminées sans poursuite.

Le rappeur de 18 ans et les trois autres personnes auditionnés depuis jeudi suite à l'incendie survenu dans un immeuble de Rillieux-la-Pape ont été laissés libres. Ni leurs auditions, ni les perquisitions menées en parallèle, n'ont été concluantes.

BFK.16 a simplement été placé sous le statut de témoin assisté par le juge d'instruction.

Ce rappeur vénissian déjà connu des services de police avait immédiatement nié avoir été lié à l'incendie survenu samedi dernier en marge du tournage de son clip.

Selon les premiers éléments de l'enquête, des membres de son entourage auraient pris des policiers à partie, avant que des tirs de mortiers d'artifice n'enflamment un balcon, et que les flammes ne se propagent, détruisant cinq logements.

Une version démentie par BFK.16, qui a expliqué que son tournage non déclaré était fini depuis longtemps lorsque l'incendie s'est déclenché, et que les images n'avaient pas été captées à proximité dudit immeuble.

"Nous avons effectivement tourné des scènes de mon clip dans la journée, sur une durée d'environ trente minutes, de 14h30 à 15h précisément, soit plusieurs heures avant l'incendie. Nous avons appris l'existence du sinistre ultérieurement, par les médias et en contactant nos proches sur place. A ce moment-là, le tournage était terminé depuis longtemps. Il est également important de préciser que nous n'avons tourné aucune scène à l'endroit où l'incendie s'est déclenché", écrivait-il sur son compte Instagram.

Du côté des enquêteurs, le travail va se poursuivre "afin d’identifier les auteurs de ces faits", conclut le parquet de Lyon dans son communiqué.

16 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Maximus décimus le 15/11/2025 à 20:42

Les voyoux du haut protège les voyoux du bas.

Signaler Répondre
avatar
Justice mon c... le 15/11/2025 à 20:25

Les juges aiment le rap et détestent les victimes.

Signaler Répondre
avatar
RALBOL le 15/11/2025 à 18:48

Ça continue la comédie judiciaire...

Signaler Répondre
avatar
aimelyon le 15/11/2025 à 18:33

et qui va payer les réparations.

Signaler Répondre
avatar
Adino. le 15/11/2025 à 18:21

Un bon gars
Toujours à dire bonjour, à tenir la porte
À aider les vieilles dame à porter les courses……

Signaler Répondre
avatar
CNews sans doute le 15/11/2025 à 18:01
iknow a écrit le 15/11/2025 à 15h49

Moi j'écoute les infos et toi? sur France inter? France info? adhérent de LFI? Pote a micron?

La bonne blague

Signaler Répondre
avatar
Homa le 15/11/2025 à 17:07

Quelle justice de pacotille... ça va très mal finir tout ça

Signaler Répondre
avatar
Amen le 15/11/2025 à 16:38

Le mec , connu des services de police , fait un clip avec des engins pyrotechniques , je ne pense pas que ce soit pour chanter " Douce France " !
Chacun ses goûts.

Signaler Répondre
avatar
Impunité le 15/11/2025 à 16:20

On peut cramer 5 appartements, et être tranquille. Les résidents et les assureurs vont apprécier.

Signaler Répondre
avatar
évidemment le 15/11/2025 à 16:05

Pas de vagues , surtout pas de vagues !

Signaler Répondre
avatar
iknow le 15/11/2025 à 15:49
Looool a écrit le 15/11/2025 à 15h40

Ok Mr je sais tout

Moi j'écoute les infos et toi? sur France inter? France info? adhérent de LFI? Pote a micron?

Signaler Répondre
avatar
medita le 15/11/2025 à 15:47
surok a écrit le 15/11/2025 à 15h40

Lynchages, mouvements de foule, pétards (et des gros) lancés dans la foule pendant le dernier OL PSG.
Curieusemeent on en parle beacoup moins !

On te parle de Rillieux, et tu nous parles d'autres choses! Au fait comment va ta femme? 🤣

Signaler Répondre
avatar
Rlb le 15/11/2025 à 15:43

Surtout pas de vagues, juges, politiques la fuite en avant quand vous serez touchés ce sera trop d'agir

Signaler Répondre
avatar
surok le 15/11/2025 à 15:40
bientôt le chaos a écrit le 15/11/2025 à 15h28

Tournage non déclaré
incendie d'habitations
Mortiers
Et responsables de rien
Ainsi que condamné a rien
La France, ce pays merveilleux, raciste qui fait salivé toute l'Afrique 😉😉

Lynchages, mouvements de foule, pétards (et des gros) lancés dans la foule pendant le dernier OL PSG.
Curieusemeent on en parle beacoup moins !

Signaler Répondre
avatar
Looool le 15/11/2025 à 15:40
bientôt le chaos a écrit le 15/11/2025 à 15h28

Tournage non déclaré
incendie d'habitations
Mortiers
Et responsables de rien
Ainsi que condamné a rien
La France, ce pays merveilleux, raciste qui fait salivé toute l'Afrique 😉😉

Ok Mr je sais tout

Signaler Répondre
avatar
bientôt le chaos le 15/11/2025 à 15:28

Tournage non déclaré
incendie d'habitations
Mortiers
Et responsables de rien
Ainsi que condamné a rien
La France, ce pays merveilleux, raciste qui fait salivé toute l'Afrique 😉😉

Signaler Répondre

