La police municipale de Rillieux a-t-elle tiré à balles réelles ? Ce que montre vraiment cette vidéo qui fait polémique

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux montre plusieurs véhicules, dont un de la police municipale, pris à partie par un groupe de jeunes dans le quartier des Semailles, à Rillieux-la-Pape, dans la soirée du 16 juillet. Deux tirs semblent provenir dudit véhicule, alimentant les soupçons d’un usage d’arme à feu en pleine rue par les fonctionnaires.

Dans une lettre adressée au maire, les élus du Nouveau Front populaire (LFI, PS, PCF, EELV) parlent d’un "incident d’une extrême gravité" et demandent l’ouverture "sans délai" d’une enquête administrative. "Les vidéos disponibles et les témoignages recueillis laissent penser, au vu de la violence sonore, qu’il s’agirait d’un tir à balles réelles," écrivent-ils.

Mais le maire de Rillieux-la-Pape Alexandre Vincendet (Horizons) dément formellement. Contacté par LyonMag, il évoque une "fake news" et annonce vouloir porter plainte contre l’auteur de la vidéo ainsi que contre l’opposition. "La police municipale ne tire pas à balle réelle !", nous assure-t-il.

Selon l’édile, les agents ont utilisé un flashball, "conformément aux règles," pour se dégager après avoir été "pris à partie à coup de pavés, de pierres et de mortiers." Il précise que "le rapport a été fait, signé et contresigné" par les agents, et transmis à l’OPJ compétent le soir-même. Le registre des munitions confirme deux tirs de LBD (Lanceur de balles de défense).

La mairie précise que le rapport admet que les claquements entendus et les étincelles visibles sur la vidéo "sont caractéristiques du flashball".

"Il n’y aura pas d’enquête car il n’y a pas à en avoir, tranche Alexandre Vincendet. Encore une fois, ils (les élus d'opposition ndlr) demandent une enquête alors que les documents existent déjà, comme si on faisait de faux rapports."

Le maire critique par ailleurs l’absence de réaction de l’opposition face aux violences subies par les forces de l’ordre ce soir-là : "Il n’y a pas un mot pour savoir comment vont les policiers. L’opposition relaye les dires des voyous et ici, ils cherchent très clairement à inciter à l’émeute."

Pour lui, cette lettre s’inscrit dans une logique d’inversion accusatoire : "Maintenant, c’est la police qui est responsable de se faire agresser. On est chez les dingues." Et de conclure : "La vérité, ce n’est pas une opinion, il y a la vérité et il y a le mensonge."