Un drone survole la police municipale de Rillieux-la-Pape : un adolescent interpellé

Ce dimanche 12 octobre aux alentours de 22h25, un drone a soudainement survolé leur poste de police, situé rue Jacques-Prévert. À savoir que le vol d’engins de ce type en agglomération sans autorisation est formellement interdit.

Intrigués, les agents ont suivi la trajectoire de l’appareil, qui se dirigeait vers l’ouest en direction du groupe scolaire des Allagniers, rue Boileau. Les policiers ont alors pris leur véhicule pour retrouver le pilote. Quelques instants plus tard, ils ont repéré un adolescent occupé à manœuvrer le drone à l’aide d’une télécommande.

Le jeune, âgé de 15 ans, a immédiatement été interpellé. Les agents lui ont demandé de faire redescendre l’appareil avant de procéder à une fouille. Dans ses poches, ils ont découvert un peu plus de 100 g de résine de cannabis, précise le progrès.

Le mineur a été placé en garde à vue. Une enquête est en cours afin de déterminer l’origine de la drogue et les raisons de ce survol illégal à proximité d’un poste de police.