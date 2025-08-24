Près de Lyon : il meurt écrasé par son propre véhicule pendant une session de mécanique

A Rillieux-la-Pape, un quinquagénaire souhaitait bricoler son véhicule. Pour cette session de mécanique, il avait installé un dispositif de fortune pour surélever la voiture et ainsi se glisser en dessous.

Sauf que le matériel utilisé n'a pas tenu. Et le véhicule a écrasé le Rillard.

Lorsque les secours sont intervenus, la victime n'a pas pu être ranimée.