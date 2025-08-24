Faits Divers

Près de Lyon : il meurt écrasé par son propre véhicule pendant une session de mécanique

Près de Lyon : il meurt écrasé par son propre véhicule pendant une session de mécanique
Près de Lyon : il meurt écrasé par son propre véhicule pendant une session de mécanique - LyonMag

C'est dans le garage d'un particulier que le drame s'est noué ce samedi aux alentours de 13h.

A Rillieux-la-Pape, un quinquagénaire souhaitait bricoler son véhicule. Pour cette session de mécanique, il avait installé un dispositif de fortune pour surélever la voiture et ainsi se glisser en dessous.

Sauf que le matériel utilisé n'a pas tenu. Et le véhicule a écrasé le Rillard.

Lorsque les secours sont intervenus, la victime n'a pas pu être ranimée.

Tags :

Rillieux-la-Pape

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les desose le 24/08/2025 à 08:32

C'est un peu comme les "garages" de réparations bien souvent situé dans la rue, et travail au black...

Signaler Répondre
avatar
pasquoil le 24/08/2025 à 08:11

RIP 😢🙏

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.