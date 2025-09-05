Près de Lyon : la police verbalise un cortège de mariage, des jeunes du quartier s'en mêlent

Ce devait être le plus beau jour de la vie d'un couple, mais leurs invités et proches ont dépassé les limites. La police municipale avait été prévenue que des tirs de mortiers d'artifice étaient réalisés depuis les voitures du cortège du mariage.

Conformément à la charte mise en place par la municipalité, les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour verbaliser les participants. Le ton est monté, et rapidement, des jeunes du quartier sont venus s'en mêler.

Une trentaine d'individus belliqueux qui reprochaient aux policiers de gâcher le mariage à venir ont tenté de les faire fuir. Les agents municipaux ont été obligés de faire usage de gaz lacrymogène pour faire détaler les jeunes Rillards.

A noter que ce même mercredi, la soirée a été mouvementée dans le quartier de la Velette. En représailles de ces verbalisations du cortège, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers et des jets de projectiles. Aucune interpellation n'a été menée, que ce soit le matin ou le soir.