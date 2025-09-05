Faits Divers

Près de Lyon : la police verbalise un cortège de mariage, des jeunes du quartier s'en mêlent

La situation a été très tendue ce mercredi en fin de matinée à Rillieux-la-Pape.

Ce devait être le plus beau jour de la vie d'un couple, mais leurs invités et proches ont dépassé les limites. La police municipale avait été prévenue que des tirs de mortiers d'artifice étaient réalisés depuis les voitures du cortège du mariage.

Conformément à la charte mise en place par la municipalité, les forces de l'ordre se sont rendues sur place pour verbaliser les participants. Le ton est monté, et rapidement, des jeunes du quartier sont venus s'en mêler.

Une trentaine d'individus belliqueux qui reprochaient aux policiers de gâcher le mariage à venir ont tenté de les faire fuir. Les agents municipaux ont été obligés de faire usage de gaz lacrymogène pour faire détaler les jeunes Rillards.

A noter que ce même mercredi, la soirée a été mouvementée dans le quartier de la Velette. En représailles de ces verbalisations du cortège, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs de mortiers et des jets de projectiles. Aucune interpellation n'a été menée, que ce soit le matin ou le soir.

Rillieux-la-Pape

avatar
Loool le 05/09/2025 à 18:50

"des jeunes". Tout le monde sait lesquels

Signaler Répondre
avatar
Watt le 05/09/2025 à 18:47
EZ a écrit le 05/09/2025 à 17h58

Toujours les mêmes, tout le monde sait

On ne peut rien faire.

Signaler Répondre
avatar
lolotoooôooo le 05/09/2025 à 18:46

Aucune interpellation !!!!!

Mouarf !!!!

Signaler Répondre
avatar
Amen le 05/09/2025 à 18:34

La photo montre un drapeau algérien , c'est pour ça que je me permets de le signaler.
Même quand ils se marient , ils nous font "chier"
Ce sont quand même des êtres bizarres, toujours le m'as tu vu alors qu'il n'y a rien à voir , ils sont rien , ils n'ont rien , si ce n'est que la "gueule " et la dangerosité .

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 05/09/2025 à 18:30
laure delyon a écrit le 05/09/2025 à 17h40

Ah, tiens encore les mêmes
un drapeau étranger,
des grosses voitures,
peu de cerveau et aucune éducation
Oui c'est bien cela,

après on s'étonne mais il y a vraiment de quoi en avoir marre de cette racaille.
Virons les

C'est juste que LyonMag utilise et ré-utilise la même photo que pour d'autres cas.

Signaler Répondre
avatar
Qui se ressemble... le 05/09/2025 à 18:29

D'après la trentaine d'individus belliqueux ce sont les policiers qui gâchent un marriage quand ils interviennent suite à de multiples incivilités et conduite dangereuse ? Les individus belliqueux ont donc le même raisonnement que le militant LFI qui sert de député qui parle de provocations quand les policiers interviennent.

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 05/09/2025 à 18:18

Ah bon, on n'a pas le droit de mettre à feu et à sang une ville pour son mariage ? C'est ce que doivent se dire les mariés de ce genre.
Et dire qu'ils vont faire des petits... Ça fera des nuisibles de pères en fils à la 4ème génération au moins.

Signaler Répondre
avatar
Il iront cracher sur ta tombe le 05/09/2025 à 18:05
ils Pissent sur ta tête. a écrit le 05/09/2025 à 17h10

la police municipale, c'est comme l'asile municipal, deux entités de la république à fuire.

Le communautarisme, c'est comme l'hôpital, deux entités sociales à fuir !

Signaler Répondre
avatar
EZ le 05/09/2025 à 17:58

Toujours les mêmes, tout le monde sait

Signaler Répondre
avatar
propatria le 05/09/2025 à 17:47

l impunité c'est la loi en France gangrené par des juges à la botte de la racaille

Signaler Répondre
avatar
oksour le 05/09/2025 à 17:44

A quand une vraie opération pour rétablir la balance et rappeler qui est le patron ?

Signaler Répondre
avatar
Thierry69 le 05/09/2025 à 17:40

Toujours les mêmes décérébrés imbéciles et irrespectueux surtout pour leur propre famille.
Par la grâce du ciel, je n’ai jamais eu à connaître ces débordements lors de multiples mariages qui m’ont été donné de connaître.
Déjà, louer une fortune des automobiles qu’ils ne maîtrisent aucunement (puissance mais également instruments de bord), véhicules qu’ils ne posséderont jamais et qu’ils ne méritent pas, ceci dans le seul et unique but d’épater la galerie, alors qu’ils ne louent qu’un vague hangar blafard de zone industrielle, avec en guise de traiteur le kebab local. On n’a le sens des priorités ou pas, question d’éducation.
En résumé, de par leur comportement, ces mariages ne sont qu’un naufrage total.
Nous occidentaux, n’avons vraiment pas la même vision de la vie.
En résumé, de par leur comportement et leur violence, ces mariages deviennent un naufrage total devant engendrer la honte totale aux futurs époux. Tel serait mon ressentiment et je suis loin d’être un cas unique.

Signaler Répondre
avatar
laure delyon le 05/09/2025 à 17:40

Ah, tiens encore les mêmes
un drapeau étranger,
des grosses voitures,
peu de cerveau et aucune éducation
Oui c'est bien cela,

après on s'étonne mais il y a vraiment de quoi en avoir marre de cette racaille.
Virons les

Signaler Répondre
avatar
RIllard le 05/09/2025 à 17:25

RIen de plus que d'habitude, juste un événement banal de la vile à RIllieux !

Signaler Répondre
avatar
Cyrano le 05/09/2025 à 17:20

Et voilà le problème avec une justice trop indulgente et des gouvernements qui laissent passer les clandestins, qui n'osent pas s'imposer pour appliquer les OQTF, ces populations s'imposent, ne respectent plus rien, pas même les forces de l'ordre. Ils sont chez eux, on n'a plus qu'à partir.

Signaler Répondre
avatar
Catalan le 05/09/2025 à 17:18

quelle surprise.

Signaler Répondre
avatar
Mariage du vendredi le 05/09/2025 à 17:18

Rien d'étonnant, un mariage d'arbres, ça met le bordel et si ça peut casser un peu, et ben ça égaye la fête !

Signaler Répondre
avatar
Connor McLeod le 05/09/2025 à 17:14

Encore une provocation de la police, M.Lahmar ?
Cette trentaine de ptizanges, sans boulot, sans occupation, sont les vrais victimes dans cette histoire !

Signaler Répondre
avatar
non mais sans blague le 05/09/2025 à 17:12

Mais ça va durer combien de temps ces conneries ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Signaler Répondre
avatar
Faja69 le 05/09/2025 à 17:11

faut-il s'en étonner ? reste à venir les commentaires de LFI 69 qui va bien mettre en avant l'intolérance policière....

Signaler Répondre
avatar
ils Pissent sur ta tête. le 05/09/2025 à 17:10

la police municipale, c'est comme l'asile municipal, deux entités de la république à fuire.

Signaler Répondre

