Près de Lyon : une crèche fermée en urgence "au regard du manque de personnel qualifié"

Car la mairie annonce l'arrêt de l'activité de l'établissement passé sous la gestion de La Maison Bleue depuis novembre dernier. Et ce, "en raison des risques sur la qualité de l’accueil des enfants au regard du manque de personnel qualifié".

Une décision effective depuis vendredi, après un arrêté pris par le président de la Métropole de Lyon, compétente en matière de protection maternelle et infantile.

Le maire de Rillieux Alexandre Vincendet fustige le manque d'implication du siège de la structure pour trouver des solutions et pallier les difficultés récurrentes de recrutement.

Il annonce que le contrat va être résilié avec La Maison Bleue et que les prochains jours "vont être consacrés à la recherche de solutions alternatives, y compris la reprise en gestion directe de la structure le cas échéant".

"Chaque parent a d’ores et déjà été contacté par les services de la Ville de Rillieux-la-Pape afin d’organiser une solution alternative de garde la plus adaptée possible à chaque situation familiale", conclut le communiqué.

La semaine dernière, on apprenait la fermeture, toujours par la Métropole, d'une crèche à Lyon. Egalement exploitée par La Maison Bleue, elle se trouve rue Pré-Gaudry dans le 7e arrondissement de Lyon et constituait "un danger imminent pour la santé, la sécurité, le développement physique, affectif, intellectuel et social des enfants accueillis au sein de l’établissement".