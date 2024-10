Alexandre Vincendet : "Dans l'intérêt des Français qu'on essaye de faire durer ce gouvernement"

Avant de quitter les Républicains pour Horizons, Alexandre Vincendet militait activement pour un rapprochement de la droite avec les macronistes, plutôt qu'avec le RN. Avec le gouvernement de Michel Barnier, le maire de Rillieux estime que "l'alliance s'est faite trop tard". Mais qu'il faut la protéger le temps qu'elle durera : "C'est dans l'intérêt des Français qu'on essaye de faire durer ce gouvernement le plus longtemps possible et qu'il essaye d'agir de la manière la plus efficace possible".

Battu aux législatives, Alexandre Vincendet a troqué son écharpe de député avec celle de maire. Il se dit "très heureux de retrouver la mairie de Rillieux" car "quand vous n'êtes plus maire, vous pouvez très vite vous déconnecter".

L'occasion de tacler son successeur LFI Abdelkader Lahmar : "Les habitants ont besoin d'un député présent, qui pèse à Paris et qui n'est pas là uniquement pour sortir sa carte de député ou pour raconter une histoire d'implantation dans les quartiers qui n'existe pas".

00:00 Michel Barnier

01:27 Horizons

02:48 Droite dure

05:29 Défaite aux législatives/retour à Rillieux

12:30 Se représenter aux législatives ?