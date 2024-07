Alexandre Vincendet redeviendra maire de Rillieux-la-Pape ce lundi

Suite à la démission du maire Julien Smati, les conseillers municipaux sont invités à désigner un nouvel édile. Et sans surprise, ce sera Alexandre Vincendet, qui a déjà occupé ce siège de 2014 à 2022.

Battu aux élections législatives, l'ancien député Horizons de la 7e circonscription a pu compter sur le deal passé avec Julien Smati, qui s'était engagé à se retirer si Alexandre Vincendet souhaitait redevenir maire de Rillieux-la-Pape. "Fidèle à ma promesse, j’ai pris la décision de démissionner de ma fonction de maire, expliquait l'intéressé sur ses réseaux sociaux. Cela ne changera rien en mon engagement pour Rillieux-la-Pape, pour ses habitants, pour son développement. Je serai toujours autant présent et pour tous. L’important n’est pas le titre mais l’énergie, le temps, la passion, l’écoute que l’on peut consacrer à son territoire. Je reste dans l’action et la proximité au service de tous".

La séance du conseil municipal dès 19h devrait réserver son lot de phrases assassines. Car Elise Sabin, l'une des principales opposantes à Alexandre Vincendet - les deux se sont récemment retrouvés devant la justice - est la suppléante d'Abdelkader Lahmar, le nouveau député LFI de la 7e circonscription qui a mis fin au mandat de Vincendet...

Il s'agira également de la première prise de parole publique d'Alexandre Vincendet depuis sa défaite dimanche dernier. Battu largement par son adversaire dans le cadre d'une triangulaire, il ne s'était pas rendu en préfecture et s'était seulement fendu d'un message posté sur Facebook dans lequel il déclarait rester "un élu attaché à son territoire et au service de tous. Je continuerai à œuvrer au renforcement de notre sécurité, à la protection de notre pouvoir d’achat et à l’amélioration du cadre de vie des Rilliardes et des Rilliards. Je sais ce que je dois à Rillieux-la-Pape et mon engagement pour notre ville reste déterminé et total".