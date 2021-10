Lyon Politiques : Guillotière, merci Doucet, Fête des Lumières et écriture inclusive - 15/10/21

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise. Aux côtés du directeur de la publication de LyonMag Alexis André, du journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et des anciens élus de Lyon Myriam Fogel-Jedidi et Romain Blachier interviennent sur les sujets suivants :

- Grégory Doucet doit-il accepter l'invitation de passer une journée avec les habitants de la Guillotière ?

- Les Lyonnais arrêteraient le maire dans la rue pour lui dire merci : sous-estime-t-on la satisfaction de la population ?

- Une Fête des Lumières annoncée comme grandiose cette année : l’évènement peut-il se conjuguer avec l’écologie ?

- Ecriture inclusive, anglicisme, acronymes bannis par la Région : Laurent Wauquiez tombe-t-il dans la caricature du "grand mal blanc dominant" ?