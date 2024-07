60 000 véhicules bannis de la ZFE de Lyon en 2025 : la "Zone à forte exclusion" confirmée selon Gilles Gascon

Alors que la Métropole de Lyon est assez transparente sur le calendrier de la Zone à faibles émissions, le fait d'apprendre que 60 000 véhicules seront bannis au 1er janvier 2025 de la ZFE étendue a fait l'effet d'un électrochoc.

Pour le maire LR de Saint-Priest, cela démontre que la collectivité ne communique pas suffisamment sur le sujet. "Une communication, de façon ciblée et par courrier, à destination des nouveaux arrivants du territoire et des propriétaires de véhicules impactés par la ZFE s’impose. Et il y a urgence !", s'insurge Gilles Gascon.

Pour l'édile, la "Zone à forte exclusion" est confirmée car "une fois de plus, ce sont les familles, les parents qui travaillent, emmènent leurs enfants à la crèche ou à l’école, qui sont pénalisés".

"250 aides (à l'achat d'un véhicule propre ndlr) alors que des milliers de ménages sont concernés, c’est trop peu. Cela démontre surtout que la volonté réelle des écologistes n’est pas d’aider les Grand Lyonnais les plus modestes à acquérir des véhicules moins polluants, mais plutôt de tendre vers l’abandon de leurs véhicules ou pire, pour certains d’entre eux, à les assigner à résidence ; et cela sans poser au préalable d’alternatives crédibles à la voiture", poursuit Gilles Gascon.

Le maire de Saint-Priest, qui fait partie des élus à rêver de porter les couleurs des Républicains en 2026 aux élections métropolitaines, appelle enfin la Métropole de Lyon à suspendre l'élargissement de la ZFE qui comprendra en 2025, en plus de Lyon, Villeurbanne, Caluire-et-Cuire et une partie de Vénissieux et de Bron, la M6, la M7, TEO et le périphérique Laurent-Bonnevay. "Stop à l’idéologie, place au pragmatisme. Pensons en priorité à l’intérêt de tous les habitants !", conclut-il.