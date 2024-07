Flammes immenses et fumée noire : les torches de la raffinerie de Feyzin activées ce vendredi

Les torches de la plateforme industrielle ont été activées ce vendredi, laissant s’échapper des flammes immenses et une épaisse fumée noire.

En général, les torches du site sont plus sollicitées qu’en marche normale à l’occasion de manœuvres d’arrêt ou de redémarrage d’unités. Pour rappel, ces torches sont des organes de sécurité permettant de gérer des excédents de gaz. Ces derniers ne pouvant pas être stockés ni relâchés à l’état gazeux dans l’atmosphère, il est nécessaire de les évacuer via la torche, ce qui peut générer par épisodes de la fumée et du bruit.

Dans un communiqué, Total indique qu’un incident a eu lieu "sur le compresseur de l’unité de vapocraquage du secteur pétrochimique de la plateforme", nécessitant l’utilisation de la torche Nord et ponctuellement de la torche Sud.

"Toutes les dispositions sont prises par les équipes d'exploitation et de maintenance afin de minimiser les nuisances visuelles et sonores et de limiter la durée d'utilisation des torches", assure le groupe.

Impressionnant les flammes des 2 torches de la raffinerie de Feyzin pic.twitter.com/04xRakSGqg — Max (@MaxOL69) July 19, 2024

Les flammes immenses qui s'échappent de Feyzin, on en parle ? pic.twitter.com/ENuMlNEogc — Christophe Coupé-Jamet (@Christophe_Cut) July 19, 2024