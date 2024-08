Près de Lyon : un feu d'hydrocarbure à la raffinerie de Feyzin

TotalEnergies annonce qu'un feu d'hydrocarbure s'est déclaré sur un équipement de l'unité Reformeur du secteur raffinage.

"Les moyens d’intervention et de secours de la plateforme ont été mis en œuvre immédiatement et le feu a été éteint rapidement. La zone est mise en sécurité et sous contrôle", précise TotalEnergies, qui rajoute qu'aucune victime n’est à déplorer, "ni aucun impact environnemental. Des fumées de combustion ont pu être visibles de l’extérieur".

Les pompiers du SDMIS du Rhône ont été avertis mais n'ont pas eu besoin d'intervenir. Les administrations concernées, dont la préfecture du Rhône, ont été averties.

"La Plateforme regrette la gêne occasionnée et remercie la population riveraine pour sa compréhension", conclut le communiqué de presse.