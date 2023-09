Un incident à la raffinerie de Feyzin, la torche utilisée

Un dysfonctionnement d'une unité de la raffinerie de Total a conduit à l'utilisation de la torche sud de la plateforme à partir de 20h environ. D’après Le Progrès, Total s’est voulu rassurant sur les conséquences de l’utilisation de la torchère en décrivant cette opération comme "normale".

De son côté, Atmo Auvergne Rhône-Alpes n’a pas encore communiqué suite à l’incident. Sur son site internet, il est néanmoins possible de lire le bulletin du jour, pour ce mercredi : 'l’amélioration de la qualité de l’air devrait être franche, avec l’arrivée d’une dégradation pluvieuse qui devrait faire baisser significativement les niveaux de polluants. La qualité de l’air devrait être majoritairement moyenne et encore localement dégradée dans le sud et l’est de la région'.