Feyzin : des policiers manquent de se faire renverser durant une course-poursuite avec un automobiliste ivre et sous stupéfiant

Selon nos informations, un équipage de policiers a repéré un véhicule suspect dans la nuit de mercredi à jeudi sur la commune de Feyzin. Peu après 3h du matin, les agents ont voulu contrôler la Peugeot 106 avec à son bord quatre individus. Mais le conducteur a décidé d’accélérer pour refuser de se soumettre aux injonctions des fonctionnaires.Durant sa course folle, l’homme a tenté de foncer sur les agents qui ont réussi à l’éviter de peu en s’écartant in extremis.

Le fuyard a été retrouvé peu après alors qu’il venait de percuter le mur d’une habitation, stoppant net sa fuite. Une personne à bord a été légèrement blessée, sans nécessiter une prise en charge par les sapeurs-pompiers. L’individu âgé de 26 ans installé derrière le volant, sain et sauf, était ivre et positif au cannabis. Il roulait sans permis de conduire ni assurance. Déjà connu de la justice, il a été interpellé et placé en garde à vue. Durant ses auditions, il a reconnu l’ensemble des faits reprochés.

Les suites judiciaires apportées au dossier ne sont pas encore connues.



J.D.