Métropole de Lyon : un automobiliste en fuite blesse deux personnes dont un bébé

Alors qu'il circulait à très haute allure sur le périphérique Villeurbannais jeudi soir, un conducteur a tenté de semer les forces de l'ordre dans un espoir d'échapper à un contrôle de police. Alors qu'il prenait la sortie de Croix-Luizet, l'homme d'une trentaine d'années a, selon Le Progrès, percuté trois véhicule et ce faisant blessé les passagers de l'un d'entre eux.

A bord de la voiture se trouvait une femme âgée d'une cinquantaine d'année et un enfant de 18 mois, blessés et transportés à l'hôpital : leur pronostic vital n'est pas engagé. De son côté, le conducteur a été arrêté et placé en garde à vue. Il sera jugé en comparution immédiate ce lundi 26 février.