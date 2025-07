Politique "Eau pour tous" : six nouvelles fontaines à eau installées à Lyon et Villeurbanne

Davantage de fontaines à eau à Lyon.

Face à l’intensification des épisodes de chaleur et aux besoins en eau dans l’espace public, Eau du Grand Lyon et la Métropole de Lyon ont inauguré une nouvelle borne fontaine sur la place du 8 Mai 1945, dans le 8e arrondissement. Mais ce n’est que la première d’une longue série.

La politique métropolitaine "Eau pour tous" vise à expérimenter six fontaines Néo "nouvelle génération" dans des lieux définis comme prioritaires à Lyon, ainsi qu’à Villeurbanne, tels que Jean Macé, Gorge de Loup, Charpennes, ou encore place de la Paix et rue Pierre Baratin à Villeurbanne. Ces sites ont été choisis en fonction des besoins des quartiers.

Les fontaines de l’entreprise lyonnaise Bayard, ont été pensées pour un usage urbain sobre en eau et intelligent. Elles remplissent trois fonctions que sont : remplir sa gourde, boire via un rince-bouche et se rafraîchir grâce à une brumisation douce. Un système connecté permettra également de suivre et d’analyser les utilisations en temps réel comme la télétransmission, les données de température ou les alertes.

L’objectif de la politique "Eau pour tous", déployée par Eau du Grand Lyon est de garantir un accès à l’eau potable à tous les habitants. L’expérimentation de ces premières fontaines permettra, d’ici 1 à 2 ans, de mesurer les usages réels, d’affiner les critères de ciblages et d’évaluer la pérennisation des installations par les Villes.