Lyon : la Métropole lance une nouvelle production de froid renouvelable pour faire face aux canicules

En pleine canicule, la Métropole de Lyon pense déjà à la suivante.

Ce vendredi 8 août, la Métropole de Lyon a indiqué le lancement de l’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, en réponse au réchauffement climatique qui ne cesse d’impacter le territoire. Concrètement, les 5e et 9e arrondissements lyonnais ainsi que Tassin-la-Demi-Lune seront équipés d’un réseau de froids actifs. Et ce, dans le but de faire face aux épisodes caniculaires.

Il faudra cependant attendre jusqu’en 2027 pour pouvoir bénéficier de ce nouveau réseau de froid dans ces secteurs. La petite particularité de celui-ci reposera sur l’utilisation de la géothermie. C’est-à-dire, exploiter la chaleur du sol pour l’utiliser sous la forme d’une énergie renouvelable et sans émissions.

"L’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, qui intégrera prochainement une production de froid renouvelable, illustre notre volonté de faire évoluer nos infrastructures énergétiques pour répondre aux nouveaux défis climatiques. Ce projet permettra de mutualiser chaleur et rafraîchissement dans une logique d’efficacité énergétique et de sobriété, tout en s’appuyant sur une ressource locale et durable comme la géothermie", explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité, au sein d’un communiqué.

Il s’agira ainsi du quatrième réseau de froid de la Métropole de Lyon, après ceux de la Part-Dieu, de Gerland et de la Saulaie, ce dernier sera mis en service dès 2026.

Phrigorifique ? le 09/08/2025 à 14:19
un fluide frigoriphique a écrit le 09/08/2025 à 13h32

est infiniment plus polluant .

On voit l'amateurisme de nos décideurs, qui utilisent l'eau comme fluide caloporteur, alors que le reste de l'Europe utilise un mélange propylène-glycol, qui est éprouvé, sans danger et sans risque de pollution.

Mais voilà, un élu écolo ne comprend rien à la chose technique, et retient par défaut la technologie qui lui paraît "propre", quand bien même ce serait la pire solution d'un point de vue environnemental...

Ex Précisions le 09/08/2025 à 14:07
et toi va faire dodo a écrit le 09/08/2025 à 13h33

au lieu d 'écrire des conneries . C 'est dans ton cycle de sommeil .

Vas prendre ton antidépresseur tu en as sérieusement besoin ;-)

Un chauffage électrique ne climatise pas ! ! ! le 09/08/2025 à 13:53
Absolument pas a écrit le 09/08/2025 à 13h39

La quantité d 'électricité pour faire tourner tout ça , comme il dit, est infiniment moins importante que celle d 'un chauffage électrique , de l 'ordre de 1 à 5 pour le coup.

Faut vraiment tout leur expliquer à ces gugus de la mairie, qui ne comprennent rien à rien...

nucléaire que vous décriez ! le 09/08/2025 à 13:51
Alors que c 'est bien connu a écrit le 09/08/2025 à 13h41

le nucléaire est absolument inoffensif .....jusqu ' à la prochaine catastrophe .

Alors pourquoi faire ce que vous reprochez aux autres. Vous êtes vraiment incohérents vous les écolos idéologisés.

Alors que c 'est bien connu le 09/08/2025 à 13:41
Impacts environnementaux colossaux ! a écrit le 09/08/2025 à 12h15

Les écolos ont retenu la pire solution : celle consistant à réchauffer encore plus la nappe souterraine, sans aucune étude d'impact environnementale satisfaisante et alors qu'on ignore tout de la fragilité des écosystèmes souterrains et des relations avec le milieu aquatique de surface !

le nucléaire est absolument inoffensif .....jusqu ' à la prochaine catastrophe .

Absolument pas le 09/08/2025 à 13:39
Calixte69! a écrit le 09/08/2025 à 12h30

Et l’électricité pour faire fonctionner tout ça, elle sort d’où ?les écolos se sont rendus sans conditions .

La quantité d 'électricité pour faire tourner tout ça , comme il dit, est infiniment moins importante que celle d 'un chauffage électrique , de l 'ordre de 1 à 5 pour le coup.

et toi va faire dodo le 09/08/2025 à 13:33
Ex Précisions a écrit le 09/08/2025 à 12h53

De toute façon à terme la planète va se refroidir avec une nouvelle période glacière c'est dans son cycle ;-)

au lieu d 'écrire des conneries . C 'est dans ton cycle de sommeil .

un fluide frigoriphique le 09/08/2025 à 13:32
Dernier ordre a écrit le 09/08/2025 à 12h39

Ce n'est pas une bonne idée, déjà il va très probablement sagire d'eau, ce qui est bien moins efficace qu'un fluide frigorifique, puis celà nécessite des installations supplémentaires dans les foyers ou magasin on ne passe pas par un chauffage pour rafraîchir une pièce (j'imagine bien que c'est sa l'objectif), car de l'eau fraîche il suffit de la laisser couler un peux pour en avoir.

est infiniment plus polluant .

Qu 'est ce qu 'il ne faut pa lire comme conneries sur ce réseau le 09/08/2025 à 13:30
lolotoooôooo a écrit le 09/08/2025 à 11h07

Les écolos mangent leur chapeau.

Sur retours a la réalité.....

Ils ne mangent rien du tout .

Ils ont toujours défendu , quand c'est possible la géothermie et l' aquathermie , comme le photovoltaique .

Ex Précisions le 09/08/2025 à 12:53

De toute façon à terme la planète va se refroidir avec une nouvelle période glacière c'est dans son cycle ;-)

Dernier ordre le 09/08/2025 à 12:39

Ce n'est pas une bonne idée, déjà il va très probablement sagire d'eau, ce qui est bien moins efficace qu'un fluide frigorifique, puis celà nécessite des installations supplémentaires dans les foyers ou magasin on ne passe pas par un chauffage pour rafraîchir une pièce (j'imagine bien que c'est sa l'objectif), car de l'eau fraîche il suffit de la laisser couler un peux pour en avoir.

Calixte69! le 09/08/2025 à 12:30

Et l’électricité pour faire fonctionner tout ça, elle sort d’où ?les écolos se sont rendus sans conditions .

Impacts environnementaux colossaux ! le 09/08/2025 à 12:15

Les écolos ont retenu la pire solution : celle consistant à réchauffer encore plus la nappe souterraine, sans aucune étude d'impact environnementale satisfaisante et alors qu'on ignore tout de la fragilité des écosystèmes souterrains et des relations avec le milieu aquatique de surface !

lolotoooôooo le 09/08/2025 à 11:07

Les écolos mangent leur chapeau.

Sur retours a la réalité.....

