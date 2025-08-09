Lyon : la Métropole lance une nouvelle production de froid renouvelable pour faire face aux canicules

Ce vendredi 8 août, la Métropole de Lyon a indiqué le lancement de l’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, en réponse au réchauffement climatique qui ne cesse d’impacter le territoire. Concrètement, les 5e et 9e arrondissements lyonnais ainsi que Tassin-la-Demi-Lune seront équipés d’un réseau de froids actifs. Et ce, dans le but de faire face aux épisodes caniculaires.

Il faudra cependant attendre jusqu’en 2027 pour pouvoir bénéficier de ce nouveau réseau de froid dans ces secteurs. La petite particularité de celui-ci reposera sur l’utilisation de la géothermie. C’est-à-dire, exploiter la chaleur du sol pour l’utiliser sous la forme d’une énergie renouvelable et sans émissions.

"L’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, qui intégrera prochainement une production de froid renouvelable, illustre notre volonté de faire évoluer nos infrastructures énergétiques pour répondre aux nouveaux défis climatiques. Ce projet permettra de mutualiser chaleur et rafraîchissement dans une logique d’efficacité énergétique et de sobriété, tout en s’appuyant sur une ressource locale et durable comme la géothermie", explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité, au sein d’un communiqué.

Il s’agira ainsi du quatrième réseau de froid de la Métropole de Lyon, après ceux de la Part-Dieu, de Gerland et de la Saulaie, ce dernier sera mis en service dès 2026.