Lyon : la Métropole lance une nouvelle production de froid renouvelable pour faire face aux canicules

Ce vendredi 8 août, la Métropole de Lyon a indiqué le lancement de l’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, en réponse au réchauffement climatique qui ne cesse d’impacter le territoire. Concrètement, les 5e et 9e arrondissements lyonnais ainsi que Tassin-la-Demi-Lune seront équipés d’un réseau de froids actifs. Et ce, dans le but de faire face aux épisodes caniculaires.
Il faudra cependant attendre jusqu’en 2027 pour pouvoir bénéficier de ce nouveau réseau de froid dans ces secteurs. La petite particularité de celui-ci reposera sur l’utilisation de la géothermie. C’est-à-dire, exploiter la chaleur du sol pour l’utiliser sous la forme d’une énergie renouvelable et sans émissions.
"L’évolution du réseau de chaleur Saône-Yzeron, qui intégrera prochainement une production de froid renouvelable, illustre notre volonté de faire évoluer nos infrastructures énergétiques pour répondre aux nouveaux défis climatiques. Ce projet permettra de mutualiser chaleur et rafraîchissement dans une logique d’efficacité énergétique et de sobriété, tout en s’appuyant sur une ressource locale et durable comme la géothermie", explique Philippe Guelpa-Bonaro, vice-président de la Métropole de Lyon délégué au climat, à l’énergie et à la réduction de la publicité, au sein d’un communiqué.
Il s’agira ainsi du quatrième réseau de froid de la Métropole de Lyon, après ceux de la Part-Dieu, de Gerland et de la Saulaie, ce dernier sera mis en service dès 2026.
On voit l'amateurisme de nos décideurs, qui utilisent l'eau comme fluide caloporteur, alors que le reste de l'Europe utilise un mélange propylène-glycol, qui est éprouvé, sans danger et sans risque de pollution.Signaler Répondre
Mais voilà, un élu écolo ne comprend rien à la chose technique, et retient par défaut la technologie qui lui paraît "propre", quand bien même ce serait la pire solution d'un point de vue environnemental...
La quantité d 'électricité pour faire tourner tout ça , comme il dit, est infiniment moins importante que celle d 'un chauffage électrique , de l 'ordre de 1 à 5 pour le coup.Signaler Répondre
Ils ont toujours défendu , quand c'est possible la géothermie et l' aquathermie , comme le photovoltaique .
Ce n'est pas une bonne idée, déjà il va très probablement sagire d'eau, ce qui est bien moins efficace qu'un fluide frigorifique, puis celà nécessite des installations supplémentaires dans les foyers ou magasin on ne passe pas par un chauffage pour rafraîchir une pièce (j'imagine bien que c'est sa l'objectif), car de l'eau fraîche il suffit de la laisser couler un peux pour en avoir.Signaler Répondre
Et l’électricité pour faire fonctionner tout ça, elle sort d’où ?les écolos se sont rendus sans conditions .Signaler Répondre
Les écolos ont retenu la pire solution : celle consistant à réchauffer encore plus la nappe souterraine, sans aucune étude d'impact environnementale satisfaisante et alors qu'on ignore tout de la fragilité des écosystèmes souterrains et des relations avec le milieu aquatique de surface !Signaler Répondre
