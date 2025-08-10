Villeurbanne : la fusillade éclate samedi soir, un homme blessé par balles

Ce samedi soir, c'est à Villeurbanne qu'une fusillade a éclaté. Vers 21h, plusieurs tirs d'arme à feu ont eu lieu dans le quartier des Brosses.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert un jeune homme blessé par balles allée des Cèdres. Il avait reçu une balle dans chaque jambe. La victime a été hospitalisée, on ne sait pas encore si elle a pu être auditionnée.

Une enquête a été ouverte, mais la piste d'une agression liée au trafic de drogue est privilégiée.

La tension à Villeurbanne était retombée depuis plusieurs semaines, après un mois de mai particulièrement violent. Un homme avait été tué par balle le 26 mai, quatre autres avaient été blessés les 24 et 30 mai.