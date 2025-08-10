Villeurbanne : la fusillade éclate samedi soir, un homme blessé par balles

Ce samedi soir, c'est à Villeurbanne qu'une fusillade a éclaté. Vers 21h, plusieurs tirs d'arme à feu ont eu lieu dans le quartier des Brosses.
Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert un jeune homme blessé par balles allée des Cèdres. Il avait reçu une balle dans chaque jambe. La victime a été hospitalisée, on ne sait pas encore si elle a pu être auditionnée.
Une enquête a été ouverte, mais la piste d'une agression liée au trafic de drogue est privilégiée.
La tension à Villeurbanne était retombée depuis plusieurs semaines, après un mois de mai particulièrement violent. Un homme avait été tué par balle le 26 mai, quatre autres avaient été blessés les 24 et 30 mai.
Les dealers roulent en trotinette. Ils apprécient visiblement beaucoup ces nouvelles infrastructures qui leur sont proposées par la mairie
Voici ce qu'avait déclaré la préfète : "Tous les homicides liés au trafic de stupéfiants ont été résolus. On a arrêté tous les auteurs"
Et la préfète elle fait quoi à part dresser des constats ?
On a vraiment une bande de fainéants et d’incapables dans cette agglomération, c’est affligeant !
Pour mettre des PV en ville il y a du monde, en revanche pour lutter contre la veritable insécurité c’est le néant.
Quel est le poids de l'immigration extra-européenne dans cette situation ?
Monsieur moi j'en sais rien je passais par là au hasard !!!
Absolument !
Certainement l’effet pistes cyclables non genrées qui traversent notre agglomération en long , en large et en travers.
Des investissements qui donnent des résultats…
Et qui va payer ses soins a l'hôpital ?
D'ici qu'il soit reconnu handicapé et ne pouvant pas travailler ? ( Je n'ai pas dit : plus travailler)
Si jeune , un destin fauché obligé de toucher des allocations de chômage et d'handicap .
Ça me fend le cœur. J.M
je commence a reconnaître l Equateur ou j ai vécu, nous avons 10 ans de retard .Prochaine étape, si les politiques ne prennent pas les mesures nécessaires, assassinats de juges , d élus, de gardiens, de policiers ou de leurs familles. C est pas de la fiction mais la réalité constatée sur place .
C'est la drogue qui tue !
Le problème à Lyon c est les droitardés du forum lyonmag
allo Bayrou, la sécu est dans le rougeSignaler Répondre
Arrêtez de soigner ces racailles
J'ai vraiment un sentiment d'apaisement qui se renforce de semaine en semaine...
Pas vous ?
ON NE PEUT PAS FAIRE DE LA SECURITE ET DES PISTES CYCLABLES EN MEME TEMP!!!!!VIREZ moi tous ces incompétents inutiles
Mais que cette métropole est apaisée !!!
Franchement Pour Doucet et Bernard c’est une vraie réussite, sous leur mandature la métropole est devenue un véritable havre de paix.
Habituez-vous à la métamorphose de la France en Amérique !
Qu'est-ce qu'on vit bien dans la métropole apaisée, où chacun peut profiter pleinement de l'enrichissement culturel offert par la diversité
Il serait intéressant d'ouvrir ce débat.