Villeurbanne : la fusillade éclate samedi soir, un homme blessé par balles

Aucune ville de l'agglomération lyonnaise ne semble épargnée par le phénomène.

Ce samedi soir, c'est à Villeurbanne qu'une fusillade a éclaté. Vers 21h, plusieurs tirs d'arme à feu ont eu lieu dans le quartier des Brosses.

Lorsque les policiers sont arrivés sur place, ils ont découvert un jeune homme blessé par balles allée des Cèdres. Il avait reçu une balle dans chaque jambe. La victime a été hospitalisée, on ne sait pas encore si elle a pu être auditionnée.

Une enquête a été ouverte, mais la piste d'une agression liée au trafic de drogue est privilégiée.

La tension à Villeurbanne était retombée depuis plusieurs semaines, après un mois de mai particulièrement violent. Un homme avait été tué par balle le 26 mai, quatre autres avaient été blessés les 24 et 30 mai.

15 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
trot le 10/08/2025 à 17:06
Bon a écrit le 10/08/2025 à 16h28

Absolument !
Certainement l’effet pistes cyclables non genrées qui traversent notre agglomération en long , en large et en travers.
Des investissements qui donnent des résultats…

Les dealers roulent en trotinette. Ils apprécient visiblement beaucoup ces nouvelles infrastructures qui leur sont proposées par la mairie

Signaler
avatar
@jay le 10/08/2025 à 17:05
Jay a écrit le 10/08/2025 à 16h51

Et la préfète elle fait quoi à part dresser des constats ?
On a vraiment une bande de fainéants et d’incapables dans cette agglomération, c’est affligeant !
Pour mettre des PV en ville il y a du monde, en revanche pour lutter contre la veritable insécurité c’est le néant.

Voici ce qu'avait déclaré la préfète : "Tous les homicides liés au trafic de stupéfiants ont été résolus. On a arrêté tous les auteurs"

Signaler
avatar
Jay le 10/08/2025 à 16:51

Et la préfète elle fait quoi à part dresser des constats ?
On a vraiment une bande de fainéants et d’incapables dans cette agglomération, c’est affligeant !
Pour mettre des PV en ville il y a du monde, en revanche pour lutter contre la veritable insécurité c’est le néant.

Signaler
avatar
et peut être aussi autre chose le 10/08/2025 à 16:49
AntiLFI a écrit le 10/08/2025 à 15h47

C’est la drogue qui tue !

Quel est le poids de l'immigration extra-européenne dans cette situation ?

Signaler
avatar
Sac le 10/08/2025 à 16:41

Monsieur moi j’en sais rien je passais par là au hasard !!!

Signaler
avatar
Bon le 10/08/2025 à 16:28
Chris696969 a écrit le 10/08/2025 à 15h12

J'ai vraiment un sentiment d'apaisement qui se renforce de semaine en semaine...

Pas vous ?

Absolument !
Certainement l’effet pistes cyclables non genrées qui traversent notre agglomération en long , en large et en travers.
Des investissements qui donnent des résultats…

Signaler
avatar
Jolie Môme le 10/08/2025 à 16:05

Et qui va payer ses soins a l'hôpital ?
D'ici qu'il soit reconnu handicapé et ne pouvant pas travailler ? ( Je n'ai pas dit : plus travailler)
Si jeune , un destin fauché obligé de toucher des allocations de chômage et d'handicap .
Ça me fend le cœur. J.M

Signaler
avatar
Catalan le 10/08/2025 à 15:54

je commence a reconnaître l Equateur ou j ai vécu, nous avons 10 ans de retard .Prochaine étape, si les politiques ne prennent pas les mesures nécessaires, assassinats de juges , d élus, de gardiens, de policiers ou de leurs familles. C est pas de la fiction mais la réalité constatée sur place .
.

Signaler
avatar
AntiLFI le 10/08/2025 à 15:47

C’est la drogue qui tue !

Signaler
avatar
Selon certain le 10/08/2025 à 15:33

Le problème à Lyon c est les droitardés du forum lyonmag

Signaler
avatar
trouvé le 10/08/2025 à 15:17

allo Bayrou, la sécu est dans le rouge
Arrêtez de soigner ces racailles

Signaler
avatar
Chris696969 le 10/08/2025 à 15:12

J'ai vraiment un sentiment d'apaisement qui se renforce de semaine en semaine...

Pas vous ?

Signaler
avatar
stef69999 le 10/08/2025 à 15:07

ON NE PEUT PAS FAIRE DE LA SECURITE ET DES PISTES CYCLABLES EN MEME TEMP!!!!!VIREZ moi tous ces incompétents inutiles

Signaler
avatar
Bon le 10/08/2025 à 15:06

Mais que cette métropole est apaisée !!!
Franchement Pour Doucet et Bernard c’est une vraie réussite, sous leur mandature la métropole est devenue un véritable havre de paix.

Signaler
avatar
En France le 10/08/2025 à 14:52

Habituez-vous à la métamorphose de la France en Amérique !

Signaler
avatar
Gregory Bernard le 10/08/2025 à 14:48

Qu’est-ce qu’on vit bien dans la métropole apaisée, où chacun peut profiter pleinement de l’enrichissement culturel offert par la diversité

Signaler
avatar
Statistiques ethniques le 10/08/2025 à 14:38

Il serait intéressant d'ouvrir ce débat.

Signaler

