Prison avec sursis pour le père qui menaçait ses fils avec une tronçonneuse près de Lyon

Au sein d'une ferme rénovée en plusieurs appartements à Belleville-en-Beaujolais, un homme de 70 ans avait menacé ses fils à l'aide d'une tronçonneuse en marche.

Depuis la mort de sa femme, le père de famille est tombé dans l'alcool et devient incontrôlable. Et ses relations avec ses trois enfants, qui vivent dans cette ferme, chacun dans son appartement, sont très tendues. A tel point que ce jour de juin, il promet de massacrer tout le monde avec son outil.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis et lui a interdit d'entrer en contact avec les victimes, qui habitent pourtant sous le même toit principal...