Judiciaire

Prison avec sursis pour le père qui menaçait ses fils avec une tronçonneuse près de Lyon

Prison avec sursis pour le père qui menaçait ses fils avec une tronçonneuse près de Lyon - DR

C'est une situation explosive que les gendarmes ont du désamorcer le 14 juin dernier.

Au sein d'une ferme rénovée en plusieurs appartements à Belleville-en-Beaujolais, un homme de 70 ans avait menacé ses fils à l'aide d'une tronçonneuse en marche.

Depuis la mort de sa femme, le père de famille est tombé dans l'alcool et devient incontrôlable. Et ses relations avec ses trois enfants, qui vivent dans cette ferme, chacun dans son appartement, sont très tendues. A tel point que ce jour de juin, il promet de massacrer tout le monde avec son outil.

Le tribunal de Villefranche-sur-Saône l'a condamné à 8 mois de prison avec sursis et lui a interdit d'entrer en contact avec les victimes, qui habitent pourtant sous le même toit principal...

mdrrrrrrrr le 12/08/2025 à 19:29

le beaujolais apaisé

Ouf ! le 12/08/2025 à 18:35

Grâce à la sagacité de ce juge, on a pu trouver une solution à cette situation épineuse 😂😭

Pfuiiii le 12/08/2025 à 18:08

Chainsaw, version Beaujolpif ?

Ex Précisions le 12/08/2025 à 17:52

Oui oui, dans le beaujolpif il avait une excuse ;-)

Catalan le 12/08/2025 à 17:52

Le même juge qui condamné l automobiliste sans permis a 6 mois sous bracelet alors que c est la 6 ème fois en 5 ans .La c est le top, 8 mois avec sursis interdiction d entrer en contact alors qu ils sont au même endroit. Manifestement il doit pas y avoir la clim au tribunal et le juge a du prendre un coup de chaud.

goulag psy pour le vieux le 12/08/2025 à 17:17

Un beau conflit generationnel...Pauvre famille ! What else ?

