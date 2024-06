La maire de Feyzin Murielle Laurent élue eurodéputée PS (officiel)

En sixième position sur la liste PS-Place publique de Raphaël Glucksmann, Murielle Laurent ne pouvait pas, sauf catastrophe, passer à côté d’une élection au Parlement européen.

Et en arrivant 3e du scrutin avec plus de 13% des voix, Murielle Laurent est largement élue puisque sa liste devrait obtenir plus de 12 sièges.

La maire socialiste de Feyzin va donc quitter très vite son écharpe d’édile et découvrir Strasbourg. Elle remplace numériquement la lyonnaise Sylvie Guillaume, qui a décidé de ne pas se représenter après trois mandats d’eurodéputée.

Murielle Laurent sera célébrée ce dimanche soir à la fédération du PS du Rhône cours de la Liberté.

Plus d'informations à venir...