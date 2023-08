Journées européennes du Patrimoine : le week-end à rallonge de l’association Feyzin Europe

À l’occasion des journées européennes du patrimoine, qui mettent en avant depuis près de 40 ans des édifices que très rarement ouverts au public et un accès à la culture à moindre coût, l’association Feyzin-Europe a dévoilé ce jeudi ses actions. Du 15 au 17 septembre, divers évènements culturels auront lieu sur la commune de Feyzin, en toute gratuité.

Le week-end commencera un peu plus tôt le vendredi avec l’exposition "La grande guerre ; les vers luisants et la photographie, les Feyzinois morts dans les guerres", qui aura lieu au Collège Frédéric Mistral de Feyzin. Basée sur la photographie de guerre, cette exposition est gratuite sur inscription et débutera à 11h.

Le samedi, à 14h30 à l’EHPAD de Feyzin, aura lieu une conférence musicale "le rosier de Ninon Vallin", animée par Evelyne Arwal, la nièce de la célèbre cantatrice rhodanienne.

Le week-end se clôturera le dimanche avec la visite d’une ferme-musée par Pierre Bailly, agriculteur, qui ouvre les portes de son antre, transformé progressivement en musée sur l’histoire de Feyzin et de la vallée du Rhône.