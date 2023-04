Près de Lyon : la raffinerie de Feyzin bloquée ce jeudi matin

En cette douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, la raffinerie n’échappe pas à la règle. Une quarantaine de salariés de TotalEnergies se sont tenus devant la sortie des produits pétroliers.

Il aura fallu un tout petit plus d’une heure pour que la raffinerie soit débloquée et que les forces de l’ordre interviennent. Une équipe de sapeurs-pompiers s’est également rendue sur place pour éteindre des palettes en feu. Bien que l’expédition de carburants ait repris, les salariés continuent leur manifestation autour de la raffinerie et ont temporairement bloqué l’entrée de l’A89 Tarare-Est entre 6h30 et 8h30. La CGT a par ailleurs appelé à une grève de 24 heures dans toutes les raffineries françaises ce jeudi.

Pour lutter contre le gouvernement, seule la cohésion permettra de l’emporter selon Pedro Afonso, délégué syndical CGT du site : "En Belgique, les travailleurs de TotalEnergies ont organisé un rassemblement à Anvers en soutien du peuple et des mobilisations françaises contre cette réforme ignoble. L’union des peuples et des travailleurs est la solution."

D’autant plus qu’un tournant crucial aura lieu ce vendredi puisque le Conseil constitutionnel rendra son avis sur la réforme des retraites et décidera de l’accepter ou non. Mais quoi qu’il en soit, ce ne sera pas une finalité en soi : "Le rendu du Conseil demain ne sonnera pas la fin des mobilisations sur tous les sites TotalEnergies en France, ni dans le monde du pétrole."