Rassemblement des enseignants à Lyon : "une situation inacceptable"

La rentrée scolaire s’est déroulée "de manière chaotique" selon les syndicats CGT Educ'action et SNDUI FO dans un communiqué de presse. Dès le premier jour de classe, des préavis de grève avaient déjà été déposés pour signaler les conditions difficiles de reprise. S’il manque encore des enseignants dans certains établissements, d’autres "n’ont toujours pas d’affectation ou ont une affectation incompatible avec leur situation personnelle". En plus des professeurs, il y a toujours un gros manque d’AESH, les accompagnants d’élèves en situation de handicap.

Pour dénoncer cette rentrée et le manque de personnel, les syndicats vont se rassembler devant la Direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) dans le 7e arrondissement de Lyon. Ils apporteront aussi une pétition signée par des enseignants pour demander des changements le plus vite possible parmi lesquels : l’affectation des professeurs qui sont toujours sans service attribué, des ouvertures de classes et des créations de postes dans les établissements surchargés, plus de personnels administratifs et la création de groupes de travail relatif au mouvement et aux affectations.

Par ailleurs, la CGT et FO en appellent à l’Etat : "Cette situation est inacceptable. La responsabilité en incombe, non pas aux personnels administratifs, qui travaillent en sous-effectif et dans des conditions difficiles mais bien aux mesures prises par les gouvernements successifs."