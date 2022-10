Près de Lyon : le personnel de la raffinerie de Feyzin réquisitionné par le gouvernement 

Les personnels de la raffinerie de Feyzin seront réquisitionnés par le gouvernement, alors qu’un mouvement de grève était toujours en cours sur le site situé près de Lyon et dont les stations-service de la région dépendent majoritairement. Selon nos informations, 7 employés qualifiés seront forcé à travailler pour assurer le fonctionnement du site situé près de Lyon. La mesure entrera en vigueur à 14h. Le ministère de la Transition énergétique a aussi décidé de la réquisition du dépôt de Mardyck près de Dunkerque.

Agnès Pannier-Runacher, alors en visite sur le port de Gennevilliers, a déclaré qu’elle avait pris cette décision "pas contre les grévistes […] mais pour que les gens puissent continuer d'aller au travail et subvenir à leurs besoins basiques".

Dans un communiqué, la préfecture du Rhône indique que "le blocage du site TotalEnergies de Feyzin contribue aux tensions et aux comportements accidentogènes constatées aux abords des stations-services dans la région Auvergne-Rhône-Alpes auxquels s’ajoutent des dysfonctionnements des services publics et les difficultés rencontrées par plusieurs secteurs économiques de la région".

Cette décision vise "à assurer un service minimal d’expédition permettant de répondre aux besoins et services essentiels dans les

régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté et mettre un terme aux troubles à l’ordre public constaté" conclu le réprésentant de l'Etat dans le département.

De quoi faire réagir les syndicats, à commencer par FO : "Les arrêtés de réquisition constituent une atteinte grave au droit fondamental dont disposent les salariés pour exercer leur droit de grève. Plutôt que de forcer Total à négocier les revendications des grévistes avec les syndicats qui les représentent, le gouvernement utilise un accord soi-disant majoritaire… signé après trois semaines de grève par deux organisations qui n’ont pas soutenu la grève". L’Union Départementale des syndicats Force Ouvrière du Rhône annonce enfin qu'elle exercera "tous les recours possibles pour faire invalider cette décision de réquisition".