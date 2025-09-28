Près de Lyon : la passerelle des Géraniums, un nouvel accès sécurisé pour les habitants de Feyzin

Cette structure de 20 mètres de long et 3 mètres de large, perchée à 6 mètres de hauteur, relie désormais les quartiers du Bandonnier et des Géraniums en franchissant le vallon de la Raze.

Financée à hauteur de 850 000 euros par la Métropole, cette réalisation s’inscrit dans le cadre du Plan Piéton métropolitain, qui vise à développer les mobilités actives et sécuriser les trajets du quotidien.

La passerelle facilite notamment l’accès des écoliers du quartier à l’arrêt de bus Les Géraniums de la ligne 60, situé de l’autre côté du vallon.

Cette inauguration met un terme à une période transitoire qui aura duré plus de cinq ans. En février 2020, l’ancienne passerelle, jugée dangereuse à la suite d’un basculement et de dégradations importantes, avait été fermée puis démontée. Pour maintenir le passage, un accès temporaire par échafaudage avait été installé, mais restait inconfortable et peu adapté aux usages quotidiens.

Avec ce nouvel ouvrage, les habitants du sud de l’agglomération disposent désormais d’un chemin sûr et pérenne, qui vient compléter le maillage des équipements piétons et cyclables de la Métropole.