Près de Lyon : le site Rhône Gaz va réaliser un exercice de sécurité civile

Un exercice de sécurité civile d’envergure va être réalisé par la préfecture du Rhône, ce jeudi matin, sur le site Rhône Gaz de Feyzin. Les services de l’Etat, les collectivités locales, les exploitants et les transporteurs vont tout mettre en œuvre pour rendre cette opération la plus réaliste possible. L’objectif est clair : permettre d’avoir la réponse parfaite en cas d’accident, de catastrophe ou encore de sinistre.

Pour cela, le dispositif FR-Alert, qui permet de prévenir toutes les personnes possédant un téléphone d’un danger imminant, va être testé. Les habitants des communes de Feyzin, Solaize et Saint-Fons seront impactés, tout comme les usagers de l’autoroute A7 et de la SNCF.

"Les personnes qui recevront la notification d’alerte, accompagnée d’un signal sonore spécifique, n’auront aucune action à entreprendre ni de comportement particulier de mise à l’abri à adopter. La mention ‘exercice’ sera explicitement indiquée", explique la préfecture du Rhône.

De plus, les sirènes du plan particulier d’intervention de l’exploitant et du système d’alerte et d’informations aux populations des communes de Feyzin, Solaize et Saint-Fons retentiront.

Pour le moment, nous ignorons l’heure exacte à laquelle l’exercice aura lieu. Une certitude, il ne faudra pas être pris de panique en cas de message d’alerte.