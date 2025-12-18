La gare de Lyon Part-Dieu rénovée : sécurité, confort, nouveaux commerces, voici les principales nouveautés

Ce jeudi se tenait l’inauguration de la Gare Lyon Part-Dieu, qui vient de connaître de nouvelles améliorations.
Première gare de France en ce qui concerne le nombre de correspondances, la Gare de Lyon Part-Dieu est le lieu de passage de 160 000 usagers chaque jour pour un total de 511 trains voyageurs quotidiens.
Le hall principal de la gare lyonnais fait peau neuve avec des travaux s'élevant à 10,5 millions d’euros, financés quasiment à moitié par la Région Auvergne Rhône-Alpes, et dont le reste dépend de la SNCF et de l’État. Plus coloré et chaleureux, ce grand espace garantit un meilleur confort des flux, avec une rénovation intégrale du sol, mais aussi une désaturation visuelle.
Le plafond, également changé, accueille une mousse acoustique colorée et un nouvel éclairage linéaire qui vient souligner l'architecture des voûtes, et qui s’adapte à la luminosité au cours de la journée. Changement à noter également sur les murs, composés désormais de lames de bois et de métal, issus d’une réutilisation d’éléments ferroviaires.
Avec un passage élargi de 1300 m2, de nouveaux espaces ont fait leur apparition. Des espaces conforts et de travail ont été ajoutés, tandis que les parents bénéficieront aussi d’un espace ludique pour leurs enfants.
Deux nouveaux commerces ouvrent également. Le premier, Donnant est un bar à porridge 100% végétarien. Le second, plus local, n’est autre qu’un dérivé du monument de la gastronomie lyonnaise, intitulé l’épicerie-comptoir de la Mère Brazier. Ces deux commerces prennent la place de l’espace dégagé par les anciennes billetteries.
Un centre de contrôle et un nouveau bâtiment font leur apparition
Tout comme pour les travaux du hall, l’État, la SNCF et la Région financent conjointement la construction du Bâtiment F et du centre opérationnel, cette fois-ci à hauteur totale de 11,38 millions d’euros.
Le Bâtiment F, d’une superficie de 2000 m2, permet la création d'une nouvelle entrée à la gare, mais aussi d’accueillir davantage de locaux consacrés aux activités de fonctionnement du site. Des panneaux photovoltaïques sont également implantés sur la toiture.
Ce nouveau bâtiment permet aussi l’ouverture d’un centre opérationnel de l’exploitation de la gare. Un outil qui renforce la sécurité et qui a comme objectif de superviser la gestion des parcours des voyageurs dans son ensemble, mais aussi de piloter les flux et gérer les crises. Équipée de technologie de pointe, elle est censée garantir une meilleure ponctualité et sûreté pour les usagers.
Marion Sessiecq, maire du 3e arrondissement de Lyon, qualifie ces rénovations comme “des projets indispensables à la mobilité du quotidien”, et se réjouit d’améliorer “une proposition alternative à la voiture”.
Il faudrait que j'y retourne un jour pour voir, avant périph-trémie et hop dans le parking, aujourd'hui impossible sans tram-métro en espérant que ça ne tombe pas en panne...Signaler Répondre
Toujours obligés de passer par la gare pour les correspondances T4/T3 metro/T1 ça n'a aucun sens. Pourquoi ne pas avoir mis un couloir permettant d'accéder au métro depuis ce côté de la gare pour éviter de surcharger la gare pour rien. C'est juste encore plus long de contourner la gare. Les abords de la gare sont toujours remplis de fous et d'escrocs qui sont là depuis des décennies, faîtes le ménage une bonne fois pour toute y compris les recruteurs de donateurs qui n'ont rien à faire ici.Signaler Répondre
lorsque on lis les commentaires on pense que une ville en faillite rien ne marche par contre les investisseurs save très bien que Lyon marche bienSignaler Répondre
Alors bien sûr c'est mieux, mais on pouvait difficilement faire pire que la gare originale de 1983.Signaler Répondre
On peut à l'occasion s'interroger sur les politiques, architectes et entreprises qui ont pondu un projet qui aura vécu... 40 ans voire beaucoup moins, comme l'immonde tour place Beraudier, construite sans permis d'ailleurs.
Un équipement de cette importance avec une durée de vie de 40 ans, qui dit mieux ? Ou moins plutôt.
Et pourquoi pas des magasins où tout serait gratuit?Signaler Répondre