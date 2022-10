Lyon : inauguration d’une douzième voie à la gare Part-Dieu

Celle-ci permettra de "mieux gérer les situations perturbées", explique la SNCF.

Et une de plus. Les habitués de la gare Part-Dieu l’ont peut-être remarqué, il y a bel et bien une voie ferroviaire de plus. Si elle est entrée en fonctionnement depuis le 4 juin dernier, elle n’a été inaugurée que ce mardi, pour des raisons d’agendas.

Les travaux pour réaliser cette voie L ont débuté il y a 5 ans et ce sont plus de 1000 personnes qui ont été mobilisées pour mener à bien ce projet. "C’est une véritable prouesse notamment car cette voie a été construite dans une gare encore ouverte pendant toute la durée des travaux", lâche fièrement Isabelle Delon, directrice générale adjointe clients et services de SCNF Réseau.

Ce projet a été co-financé par l’Union Européenne (20%), l’Etat (27%), la Région Auvergne-Rhône-Alpes (27%) et SCNF Réseau (26%) pour un coût total de 87,6 millions d’euros.

Mettre en place le "RER à la lyonnaise"

La création de cette voie L est une étape "indispensable" dans la volonté de création d’un "RER à la lyonnaise", selon les différents acteurs.

"La réflexion sur le RER à la lyonnaise est amorcée avec la SNCF, avec l’Etat et aussi avec les partenaires. Il y a encore des discussions financières, sur le rythme mais globalement, nous avons tous le même objectif", explique Frédéric Aguilera, vice-président en charge des Transports de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. La Région exige, lors de ces négociations, qu’un système d’entrée unique soit mis en place. "Que vous partiez de Saint-Etienne, de Clermont-Ferrand ou de Grenoble, il faut que tout le monde puisse prendre le train et ensuite tous les réseaux de mobilités de la même manière avec une carte unique" continue Frédéric Aguilera.

Même son de cloche pour le préfet de la région, Pascal Mailhos. "L’ambition est d’aller pas à pas vers le RER à la lyonnaise avec notamment un train toutes les 15 minutes vers les grandes agglomérations de la région", confie-t-il.

