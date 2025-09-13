Rhône : trois collèges inaugurés dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025"

Deux nouveaux établissements et une réhabilitation ont été livrés pour cette rentrée scolaire. À Genas, le collège Jean d’Ormesson a été construit pour un coût de 28 M€ (auxquels s’ajoutent 4,2 M€ pour la Maison du Rhône).

À Limas, un nouveau collège Jacques Chirac voit le jour pour 24,5 M€, tandis que le collège Maurice Utrillo a fait l’objet d’une réhabilitation estimée à 17 M€.

"73,5 M€ : c’est le montant global de ce plan 'Collèges neufs 2025'", précise le Département. Ces établissements ont été conçus pour accueillir entre 500 et 600 élèves, avec des bâtiments "à haute performance énergétique intégrés dans leur environnement urbain, sans bâtiment modulaire."

Les travaux, engagés en 2024, se sont achevés au cours de l’été 2025. Outre la construction et la rénovation des bâtiments, le Département a accompagné ces livraisons d’aménagements routiers, de nouveaux cheminements piétons et cyclables, ainsi que d’une adaptation du réseau de transport en partenariat avec SYTRAL Mobilités.