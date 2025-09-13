Education

Rhône : trois collèges inaugurés dans le cadre du plan "Collèges neufs 2025"

Le Département du Rhône a annoncé la finalisation de son plan "Collèges neufs 2025", adopté en décembre 2021.

Deux nouveaux établissements et une réhabilitation ont été livrés pour cette rentrée scolaire. À Genas, le collège Jean d’Ormesson a été construit pour un coût de 28 M€ (auxquels s’ajoutent 4,2 M€ pour la Maison du Rhône).

À Limas, un nouveau collège Jacques Chirac voit le jour pour 24,5 M€, tandis que le collège Maurice Utrillo a fait l’objet d’une réhabilitation estimée à 17 M€.

"73,5 M€ : c’est le montant global de ce plan 'Collèges neufs 2025'", précise le Département. Ces établissements ont été conçus pour accueillir entre 500 et 600 élèves, avec des bâtiments "à haute performance énergétique intégrés dans leur environnement urbain, sans bâtiment modulaire."

Les travaux, engagés en 2024, se sont achevés au cours de l’été 2025. Outre la construction et la rénovation des bâtiments, le Département a accompagné ces livraisons d’aménagements routiers, de nouveaux cheminements piétons et cyclables, ainsi que d’une adaptation du réseau de transport en partenariat avec SYTRAL Mobilités.

Annette le 13/09/2025 à 17:11
mal de dents a écrit le 13/09/2025 à 15h59

mais non c'est gratuit : c 'est l'état qui paye!!!

Encore heureux que les collectivités (pas l'état), via les impôts, payent les établissements scolaires !

petiteprécision le 13/09/2025 à 16:51
collège katia krafft a écrit le 13/09/2025 à 15h38

vous avez oublié le collège katia krafft a venissieux inauguré par le président de la métropole

"Rhône : trois collèges inaugurés". La métropole de Lyon n'est pas le sujet de l'article.

Politique familiale française = en déclin . le 13/09/2025 à 16:28

´Collèges meufs 2025 ´ ? Comme l’hôpital ´ femme mère, enfant ´ mais sans homme et sans père ?

Ex Précisions le 13/09/2025 à 16:14

73 M€ dépensés pour des choses utiles, enfin !
Ça change des 200 "Mds" € que l'on donne chaque année aux actionnaires et aux patrons des entreprises, qui n'embauchent pas, qui ne font plus de R&D, qui n'augmentent pas les salaires, qui ne paient pas d'impôts en France et qui délocalisent dès qu'ils le peuvent...

mal de dents le 13/09/2025 à 15:59
Pognon de dingue a écrit le 13/09/2025 à 15h10

Encore du pognon de dingue?

mais non c'est gratuit : c 'est l'état qui paye!!!

collège katia krafft le 13/09/2025 à 15:38

vous avez oublié le collège katia krafft a venissieux inauguré par le président de la métropole

Pognon de dingue le 13/09/2025 à 15:10

Encore du pognon de dingue?

