Les tarifs des cantines des collèges du Rhône vont augmenter dès la rentrée prochaine

L’inflation est telle qu’il n’y avait pas d’autres solutions possibles. Comme le rapporte le Progrès, les tarifs des cantines des collèges du Rhône vont augmenter de l’ordre de 30 centimes pour chaque tranche dès la rentrée prochaine. Le prix pour un repas va donc passer de 1€ à 1,30€ pour le tarif le plus bas, et de 4,70€ à 5€ pour le tarif le plus haut.

A cause de l’inflation, "le coût d’un repas pour un élève est ainsi passé de 4,23€ à 6,45€", rapporte Daniel Valéro, vice-président en charge des collèges, toujours chez nos collègues du quotidien régional. Une augmentation qui n’est plus tenable pour le département, qui augmentera donc ses tarifs. Mais l’institution départementale va également mettre la main à la poche pour contrer l’inflation et placer 1,34 million d’euros sur la table.