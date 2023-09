Près de Lyon : le théâtre Théo Argence de Saint-Priest rouvre enfin ses portes

Ce bâtiment datant de 1936 a enfin accueilli du public dans une nouvelle salle entièrement restaurée. Elle comporte désormais 900 places assis/debout et au sein de laquelle seront présentés des spectacles de danses, des représentations théâtrales ou des concerts comme celui de Patrick Bruel jeudi prochain. Avec un plateau de 16 mètres d’ouverture et de 13 mètres de profondeur pour une hauteur de 11 mètres, la scène est ainsi même prévue pour des spectacles de cirque. Bien que le parvis ne soit pas encore terminé, il devrait l’être d’ici quelques semaines selon le maire de Saint-Priest Gilles Gascon et pourra accueillir des gens qui viennent se reposer ou flâner. A l’intérieur, un espace de restauration rapide est prévu pour boire un verre ou grignoter avant et après les spectacles.

Cette construction a nécessité 17 millions d’euros avec un accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et de l’Etat mais la répartition des fonds n’a pas été précisée. Petite occasion pour Gilles Gascon de témoigner d’une certaine déception quant à une autre collectivité : "Je regrette l’absence de financement de la Métropole de Lyon."

"Fédérer les disciplines et les artistes"

Le théâtre s’est d’ailleurs doté d’un parrain de renom puisque c’est Mourad Merzouki qui occupe ce poste. San-Priod de naissance, l’ancien directeur du Centre chorégraphique national de Créteil et du Val-de-Marne se réinstalle un peu plus dans sa ville natale. Présent lors de l’inauguration, il a montré un réel plaisir : "En tant qu’artiste San-Priod, c’est une fierté, je veux fédérer les disciplines et fédérer les artistes. J’ose espérer que la jeunesse s’identifiera à ce lieu."

En plus d’être le parrain, Mourad Merzouki va aussi profiter de cette nouvelle scène pour se produire dès ce samedi et jusqu’à mardi avec son spectacle Folia.

Ce n’est pour autant pas la seule rénovation à Saint-Priest puisqu’un nouveau cinéma ouvrira en novembre et des travaux devraient démarrer sur la médiathèque de la ville. Le maire de la commune veut ainsi faire grimper l’accès à la culture dans sa ville : "Je veux une mixité culturelle au sein de notre territoire."

A.C.