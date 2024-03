Cité d'Art de Mourad Merzouki près de Lyon : la Région débloque 1 million d'euros

Ce vendredi, Laurent Wauquiez annonce que la Région Auvergne-Rhône-Alpes débloque 1 million d'euros pour aider Mourad Merzouki à transformer la Ferme Berliet de Saint-Priest en Cité d'Art.

Le célèbre chorégraphe pilote ce projet veut faire de ce lieu un navire amiral des danses et arts urbains pour les professionnels comme pour les amateurs, faisant rayonner la région au niveau national et international.

La compagnie Käfig, créée par Mourad Merzouki, sera accueillie de manière permanente dans la future Cité d'Art.

"Au-delà d’un simple bâtiment, ce lieu de vie deviendra un véritable laboratoire pour la création et l’expérimentation des cultures urbaines, dont la tranche 1 du projet (2,5 millions d'euros) comprenant la construction du studio de danse et l’aménagement de loges, sanitaires et bureaux sera livrée fin 2024", précise la collectivité dans un communiqué.

"Nous sommes fiers de soutenir ce nouveau lieu incarné par un chorégraphe de renom et animé par la volonté de faire vivre la culture et de la rendre accessible à tous. C’est également le sens de la politique que nous portons", conclut Laurent Wauquiez.

La Ferme Berliet, qui s'étend sur 200 hectares, a été créée au même moment que l'usine éponyme à Vénissieux durant la Première guerre mondiale. Marius Berliet mettait ainsi à disposition des ouvriers des jardins-potagers qu'ils pouvaient cultiver gratuitement. Ce sont ainsi 1500 foyers qui subvenaient à leurs besoins en cette période de conflit international.