Salle de sport pour les forces de l’ordre à Lyon : “Le symbole que la Région est à vos côtés“

La salle se situe à Lyon, dans un immeuble qui ne laisse pas transparaitre qu’elle s’y trouve. Pour des raisons de confidentialité, l’adresse du lieu ne peut être divulguée. En arrivant dans la salle de sport, les bruits des gants de boxe résonnent. L’endroit est spacieux, il y a des espaces principalement dédiés à des activités de musculation et de préparation physique, avec un large choix de machines et des poids libres. Aussi, des cours de boxe collectifs, sont proposés et déjà une trentaine d’adhérents en bénéficie. Au fond de la pièce, un grand espace est réservé à cette activité et deux des entraineurs sont des anciens membres du RAID.

Ce sont les représentants des forces de l’ordre qui avaient demandé la création de ce lieu réservé et la Région a répondu à leurs besoins. Ces espaces sont ainsi mis à disposition à temps plein par cette dernière, dans un lieu acquis par ses soins. “Je tiens à remercier la Région et monsieur Wauquiez, car grâce à vous nous avons un cadre idéal et privilégié“, affirmait Alexandre Vidal, président de l’ASPRARA, l’association qui gère les lieux.

Une salle de sport qui rassemble

L’association accueille les policiers municipaux, les gendarmes, les agents pénitentiaires, les agents de la Surveillance SNCF (SUGE) et de la surveillance des transports en commun, mais aussi les militaires, les sapeurs-pompiers et les douaniers. Cette salle de sport a été pensée dans une logique de créer un lieu pour tous ces corps de métiers qui ont besoin de s’entrainer physiquement afin d’affronter les missions auxquels ils sont confrontés. De plus, la salle est perçue comme un endroit convivial, “pour se vider la tête“ selon le président de la Région.

“ Un lieu digne de ce qu’est votre engagement pour notre pays au quotidien“

La Région a investi 1,5 million d’euros dans ce projet et Laurent Wauquiez semble en être ravi. En effet, le président de la Région a affirmé : “c’est une fierté pour nous tous de voir ce projet aboutir“. La priorité pour lui était de créer un endroit confortable pour les adhérents et que les tarifs soient abordables. Il avoue y avoir œuvré personnellement : “je ne voulais pas faire les choses au rabais et je tenais à ce que ce soit un beau projet“. Le président de la Région a ajouté : “je voulais un lieu digne de ce qu’est votre engagement pour notre pays au quotidien“.

La reconnaissance de la Région

Laurent Wauquiez a ainsi profité de ce temps d’inauguration pour adresser un message de soutien aux forces de l’ordre. “ Je souhaite qu’à travers cette salle ce soit un symbole clair, que nous sommes à vos côtés, que nous sommes extrêmement respectueux de votre travail et que nous vous remercions“, affirma-t-il. Sur l’un des murs de salle de sport, on peut lire “Fiers de nos forces de l’ordre“. “Ce message est pour vous rappeler qu’il y a encore des gens qui sont à vos côtés et qui sont fiers de ce que vous faites“, disait le président de la Région.

En outre, ce dernier n’a pas manqué de rappeler que la politique municipale de la Ville de Lyon ne prenait pas assez en compte la considération des forces de police. Il rappelait les festivals “anti-flic“ de Lyon Antifa Fest, qui étaient organisés par l’ultragauche.

Il a mentionné que la Région œuvrait pour les forces de sécurité intérieure aussi grâce à l’aménagement de lieux d’entrainements. Le stand de tirs de Saint-Priest fera l’objet d’un financement de plus de 300 000 euros de la part de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

De plus, Laurent Wauquiez a assuré que ce n’était que la première étape, puisqu’il désire déployer des salles comparables à celle-ci à Grenoble, Saint-Etienne et Clermont Ferrand.

E.M