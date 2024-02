Près de Lyon : la réhabilitation d’un nouveau bâtiment sur le Campus Région du numérique

Le projet du Campus Région du numérique date de 2015 et était une initiative de Laurent Wauquiez, Président du Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. En 2021, le premier bâtiment du campus voit le jour à Charbonnières-les-Bains, nommé “phase 1“, l’édifice mesure 10 000 mètres carré. C’est désormais un autre lieu qui ouvrira ses portes sur le site.

Les trois piliers du Campus

Depuis sa création, le Campus Région Numérique regroupe trois activités principales : la formation, la transformation et l’innovation. Le Campus propose 150 formations à des étudiants, comptant six écoles au total, l’Ecole 42 s’y trouve, ainsi que d’autres écoles plus petites.

“Accompagnons des entreprises dans l’intégration de solutions numériques“, affirme Mylène Richard, la directrice du Campus, l’objectif étant d’augmenter leurs capacités. L’innovation se traduit par les deux usines de 1000 mètres carré chacune, animées au quotidien par des groupements académiques et d’entreprises qui viennent présenter les industries du futur. Aujourd’hui le Campus fonctionne bien mais arrive à saturation. Cette première phase avait coûté 50 millions d’euros.

Des travaux d’envergure

À l’origine, le bâtiment construit en 1965 était le siège des assurances françaises, puis après avoir été acheté en 1974, le siège de la Région Rhône Alpes. Aujourd’hui, cette dernière lui donne une troisième vie. Jusque-là inoccupé depuis 2011.

Le lieu comprend deux espaces phares : la grande galerie accueillera une salle d’exposition autour du métier du numérique, avec une vue sur les Monts du Lyonnais et l’ancienne salle des délibérations deviendra un amphithéâtre de 450 places. Les commanditaires insistent sur l’aspect de la ré-architecture et non de la démolition de l’édifice. Eiffage Construction se charge des travaux, après avoir déjà réalisé ceux de la “phase 1“, l’idée étant de rester dans la continuité du premier.

De nouveaux espaces pour le Campus

Cette réhabilitation apportera 4 500 mètres carré supplémentaires au Campus. La “phase 1 Bis“ prévoit d’accueillir des entreprises et va aussi permettre de créer de nouveaux services pour les étudiants, ainsi que d’en recevoir davantage. Il y aura donc une cantine, des lieux pour créer des maisons d’associations étudiantes, ou une salle de musique. “Il manque des structures pour faire autre chose que travailler“, déclare Mylène Richard en riant.

Le rez-de-chaussée sera la zone d’accueil du campus, composé d’espaces de vie tels qu’un work café, un restaurant, un amphithéâtre, des salles de formation, des bureaux… “Nous essayons de couvrir tous les métiers du numérique et allons tendre sur les métiers de la cyber sécurité“, dit Stéphanie Pernod, la première vice-présidente de la Région. Le but de cet agrandissement du Campus est de favoriser les échanges et de donner envie aux entreprises de venir à leur rencontre. Aussi la vice-présidente souligne : “Nous souhaitons élargir nos formations“.

Pour financer ce nouveau projet la Région investit 20 millions d’euros et les travaux s’achèveront début 2025.

E.M