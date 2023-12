Vol de dons près de Grenoble : la Région débloque 50 000 euros pour soutenir le Secours Populaire

Samedi, un entrepôt du Secours Populaire à Echirolles était cambriolé. Outre le saccage de deux véhicules neufs, des dons matériels (jouets, vêtements…) étaient volés, privant ainsi 30 000 bénéficiaires isérois en pleine période de Noël. Les responsables du centre estiment le préjudice à plus de 300 000 euros, les images de l'entrepôt dévalisé sont saisissantes.

Comment peut-on ?! À deux jours de Noël, alors que des personnes sont dans le besoin, un entrepôt @SecoursPop vient d'être pillé à Echirolles.



J'appelle à l'apaisement et au retour des fondamentaux dans notre pays et en ces temps : solidarité, fraternité, aide aux plus démunis. pic.twitter.com/8AsxcAQMen — Christophe FERRARI (@cferrari_38) December 23, 2023

Ce mardi, outre une collecte organisée dans la mairie d'Echirolles, la Région Auvergne-Rhône-Alpes annonce venir en aide au Secours populaire.

Laurent Wauquiez débloque ainsi 50 000 euros pour aider l'organisation à se reconstruire. Soumise au vote lors de la prochaine commission permanente le 5 janvier prochain, l'enveloppe servira à acheter de nouveaux véhicules pour récolter et transporter les dons, mais aussi à sécuriser l'entrepôt.

"Je ne peux que déplorer et condamner cet acte indigne à quelques jours des fêtes de fin d‘année. Grâce à cette aide d’urgence, nous souhaitons apporter avec Sandrine Chaix, Vice-présidente déléguée à l'action sociale et au handicap, un soutien rapide et efficace aux 30 000 personnes aidées par le Secours Populaire isérois. Je salue le travail extraordinaire des bénévoles de l’association et leurs assure qu’ils me trouveront toujours à leurs côtés dans les moments difficiles", a réagi le président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué de presse.