La Région Auvergne-Rhône-Alpes lance une première rame TER modernisée

La collectivité a lancé un plan de remise à neuf de 171 rames d'ici 2030, pour un coût total de 686 millions d'euros.

"L’objectif est de prolonger de 20 ans leur durée de vie et d’offrir aux voyageurs une meilleure qualité de service, avec des rames confortables et adaptées aux usages actuels", précise la Région, qui dépense environ 4 millions d'euros par rame. La rénovation comprend notamment un changement complet du plancher et des sièges.

"En investissant ainsi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes se donne les moyens de disposer d’un parc en bon état de fonctionnement et diminue le risque d’incidents susceptibles de générer des retards voire, des suppressions de trains", se félicite la collectivité présidée par Laurent Wauquiez.

"Pour passer de 220 000 voyageurs par jour à 300 000 en 2035, nous avons annoncé dans notre feuille de route pour les mobilités 'Cap sur 2035', un doublement des investissements dans le matériel roulant. C’est la garantie d’un service plus performant, plus fiable et plus attractif – avec une capacité d’emport supplémentaire de 60 000 places - pour les voyageurs. Nous découvrons aujourd’hui la première rame de ce programme inédit d’investissement", réagit le vice-président aux Transports Frédéric Aguilera.