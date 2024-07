Succession de Laurent Wauquiez à la tête de la Région : 4 favoris et un outsider

Laurent Wauquiez, qui a pris la tête des Républicains de l’Assemblée nationale, est redevenu député et ne peut cumuler cela avec un poste de président de Conseil Régional.

Les spéculations vont bon train pour succession, et les noms de Stéphanie Pernod, Nicolas Daragon, Frédéric Aguilera et Brice Hortefeux dominent la conversation. Cependant, un autre élu, qui n’est pour l’instant pas candidat, mérite une attention particulière : Renaud Pfeffer, vice-président chargé de la Sécurité, militant de la famille politique de Laurent Wauquiez depuis son plus jeune âge, et maire de Mornant.

Après quoi qu’il en soit, même si le départ du président de Région ouvre une nouvelle ère, la vigoureuse opposition socialiste autour de Johann Cesa et Najat Vallaud-Belkacem ne se fait guère d’illusions : c’est bien Laurent Wauquiez et sa forte personnalité qui garderont la main sur l’institution.

Stéphanie Pernod : l’héritière naturelle ?

Stéphanie Pernod, 1ère vice-présidente de la région, est fort logiquement en première ligne pour succéder à Laurent Wauquiez. Fidèle parmi les fidèles, son mordant est indéniable, ce qui fait d’elle une candidate sérieuse et déterminée à maintenir le cap. Cependant, son fort tempérament ne lui attire pas que des amis chez les autres élus et dans les services. Sa manière assertive de diriger peut être perçue comme un obstacle par certaines et certains. De plus, ses échecs électoraux passés avec la perte d’une circonscription législative face à la macroniste Olga Givernet, jettent, dans une partie de son camp, une ombre sur sa légitimité, alimentant là aussi les doutes sur sa capacité à rassembler au-delà de son cercle de fidèles.

Nicolas Daragon : L’argentier de la Région

Nicolas Daragon, maire de Valence et responsable des Finances de la Région, est le gardien des comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes. Son expérience de maire et sa réputation d’homme de confiance le placent en bonne position pour reprendre les rênes de la collectivité.

Toutefois, Daragon doit faire face à des défis de taille. Abandonner sa mairie de Valence et sa communauté de communes à deux ans des élections municipales pourrait sembler imprudent, d’autant plus qu’il est menacé sur sa gauche par l’activisme de terrain de Wilfred Pailhes qui mène un travail intense et sérieux sur Bourg-les-Valence. Ou des socialistes Florent Mejean, Étienne Delhomme ou Renaud Ribes à Valence ou Isabelle Pagani à Romans-sur-Isère. Qui peuvent aussi bénéficier du soutien de l’un des principaux stratèges du parti, le député européen dromois Pierre Jouvet, très actif et solidement implanté dans le département, suppléant de Madame Pagani.

Le péril pour Nicolas Daragon est réel au sein de la communauté de communes comme de la municipalité et l’élection du PS Paul Christophle aux dernières législatives, loin devant Véronique Pugeat, la candidate qu’il soutenait, rend la situation locale de la droite pas simple. D’autant que le RN est aussi en embuscade, ayant obtenu, lui aussi, un député dans la communauté de communes en la personne de Thibaut Monnier, dont l’élection a été facilitée par l’émotion autour de l’horrible meutre de Thomas à Crépol mais aussi par le refus d’une proche de Monsieur Daragon, la sortante LR Emmanuelle Anthoine, de se retirer, alors qu’elle était arrivée 3e au premier tour.

La fragilité des Républicains à Valence complique la situation de son dynamique maire, malgré l’attrait indéniable de présider la deuxième Région de France. Il aurait d’ailleurs, à l’heure actuelle commencé par refuser le poste occupé auparavant par Laurent Wauquiez.

Frédéric Aguilera : L’homme des transports

Frédéric Aguilera, maire de Vichy, de sa communauté de communes et responsable des Transports à la Région, est apprécié du président du Conseil Régional pour son solide ancrage auvergnat qui renforce sa candidature et s’aligne avec la volonté de Laurent Wauquiez d’affirmer l’Auvergne face à Rhône-Alpes. Toutefois, son profil moins médiatisé pourrait limiter sa capacité à s’imposer face à des concurrents plus connus. Sa notoriété régionale reste à consolider pour espérer s’emparer de la présidence. De plus, la montée lourde du RN, particulièrement forte dans son département avec 44,63% des voix exprimées, change la donne.

Brice Hortefeux : Le vieux briscard

Brice Hortefeux, ancien ministre et conseiller régional aguerri et compteur d’”Auvergnats” reconnu (Souvenez-vous du “quand il y en a un…”), il bénéficie d’une grande expérience.. Toutefois le côté cheval de retour dénoncé par certains dans son camp, pourrait diviser la majorité régionale et son style de leadership, perçu comme autoritaire, pourrait constituer un frein à sa candidature. Il devra convaincre au-delà de son cercle traditionnel de soutiens pour espérer s’imposer.

Renaud Pfeffer : L’outsider

Renaud Pfeffer, mérite une sérieuse considération. Travailleur acharné,réputé fiable, ayant conquis une ville qui fut longtemps à gauche, ouvert d’esprit, disposant de solides réseaux économiques et médiatiques et loyal à Laurent Wauquiez, Pfeffer a su se faire remarquer par son efficacité à établir des liens avec les milieux de la sécurité et de la police, un domaine clé pour la majorité régionale.

Son approche ouverte, son innovation en matière sociale avec la mutuelle municipale, l’embauche directe des AESH qui ont fait parler jusqu’au niveau national, pourraient apporter un cap intéressant à la présidence de la Région. Ceci à un moment de poussée du RN. Et où la gauche, à commencer par le parti socialiste, a repris des couleurs et de la visibilité. Changeant l’équation régionale. Et rendant plus crédible encore la possibilité d’un recours au maire de Mornant, qui n’est pour l’instant candidat à rien. Mais, autre atout qui le rend d’autant plus disponible : il n’a pour sa part, pour l’instant, pas de menace importante sur son territoire à gérer.

Romain Blachier