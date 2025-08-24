Fusillade près de Lyon : dans une ville calme, il est atteint par trois balles

Depuis la nuit du 12 au 13 août dernier, les militaires tentent de comprendre ce qu'il s'est passé à Charbonnières-les-Bains.
Au pied d'une résidence Lodge Park derrière les Halles de l'Ouest, un homme avait été la cible de tirs d'arme à feu et avait été atteint à trois reprises. Il avait ensuite été conduit par sa compagne jusqu'à la clinique de la Sauvegarde à la Duchère pour être pris en charge.
Depuis, la victime a pu sortir de l'hôpital. Mais le flou règne autour de son agression à l'arme à feu. La même nuit, un véhicule avait été retrouvé incendié sur la commune de l'Ouest lyonnais.
Aucune piste ne semble se dégager, d'autant que Charbonnières-les-Bains n'est pas réputée pour être une plaque tournante du trafic de drogue.
C'est justement très courant que les têtes de trafics soient dans des villes plus "huppées".
Seules les petites mains sont sur le terrain.
Et comme maintenant la drogue se fait livrer ils peuvent être n'importe où.
