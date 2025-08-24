Fusillade près de Lyon : dans une ville calme, il est atteint par trois balles

Depuis la nuit du 12 au 13 août dernier, les militaires tentent de comprendre ce qu'il s'est passé à Charbonnières-les-Bains.

Au pied d'une résidence Lodge Park derrière les Halles de l'Ouest, un homme avait été la cible de tirs d'arme à feu et avait été atteint à trois reprises. Il avait ensuite été conduit par sa compagne jusqu'à la clinique de la Sauvegarde à la Duchère pour être pris en charge.

Depuis, la victime a pu sortir de l'hôpital. Mais le flou règne autour de son agression à l'arme à feu. La même nuit, un véhicule avait été retrouvé incendié sur la commune de l'Ouest lyonnais.

Aucune piste ne semble se dégager, d'autant que Charbonnières-les-Bains n'est pas réputée pour être une plaque tournante du trafic de drogue.