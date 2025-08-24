Faits Divers

Fusillade près de Lyon : dans une ville calme, il est atteint par trois balles

Fusillade près de Lyon : dans une ville calme, il est atteint par trois balles
Fusillade près de Lyon : dans une ville calme, il est atteint par trois balles - LyonMag

La gendarmerie du Rhône est chargée de l'enquête.

Depuis la nuit du 12 au 13 août dernier, les militaires tentent de comprendre ce qu'il s'est passé à Charbonnières-les-Bains.

Au pied d'une résidence Lodge Park derrière les Halles de l'Ouest, un homme avait été la cible de tirs d'arme à feu et avait été atteint à trois reprises. Il avait ensuite été conduit par sa compagne jusqu'à la clinique de la Sauvegarde à la Duchère pour être pris en charge.

Depuis, la victime a pu sortir de l'hôpital. Mais le flou règne autour de son agression à l'arme à feu. La même nuit, un véhicule avait été retrouvé incendié sur la commune de l'Ouest lyonnais.

Aucune piste ne semble se dégager, d'autant que Charbonnières-les-Bains n'est pas réputée pour être une plaque tournante du trafic de drogue.

Tags :

charbonnières-les-bains

8 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Les enfants de la CAF. le 24/08/2025 à 11:35

Juste des enfants turbulents qui continuent à faire la loi , habitués à être des enfants 👑 à qui ont ne refusent RIEN.

Signaler Répondre
avatar
sotty le 24/08/2025 à 11:35
Jolie Môme a écrit le 24/08/2025 à 11h17

Ex Précision ! Quand s'est pour aller faire vos achats le dimanche dans une grande surface !
Quand s'est pour acheter vos cadeaux un jour férié !
Cela ne vous dérange pas puisque vous en profitez largement .
Mais quand cela vous atteint , Alors là , c'est plus la même chose .
Mettre la criminalité et 2 jours fériés en moins en parallèle c'est un peut gros !! vous ne croyez pas ?
J.M

La plupart des travailleurs sont payés double les jours fériés!!!!!!

Signaler Répondre
avatar
Cbalokanmeme le 24/08/2025 à 11:25

C'est justement très courant que les têtes de trafics soient dans des villes plus "huppées".

Seules les petites mains sont sur le terrain.

Et comme maintenant la drogue se fait livrer ils peuvent être n'importe où.

Il faut mettre fin aux billets de banque et ne laisser que les pièces pour acheter son pain. Ca va chier dans les brancards quand ils pourront se faire sucrer facilement par le fisc et autres hackers en tout genre.

Signaler Répondre
avatar
Bon le 24/08/2025 à 11:23

Les escrologistes ont tellement apaisé le centre-ville et les banlieues que la violence se déplace à l’extérieur

Signaler Répondre
avatar
Jolie Môme le 24/08/2025 à 11:17
Ex Précisions a écrit le 24/08/2025 à 10h57

Même chez les petites ville bourgeoises ça part en sucette...
Et Bayrou veut nous faire travailler 2 jours de plus pour payer en partie les aides à ces criminels. Ce n'est qu'un exemple ;-)

Ex Précision ! Quand s'est pour aller faire vos achats le dimanche dans une grande surface !
Quand s'est pour acheter vos cadeaux un jour férié !
Cela ne vous dérange pas puisque vous en profitez largement .
Mais quand cela vous atteint , Alors là , c'est plus la même chose .
Mettre la criminalité et 2 jours fériés en moins en parallèle c'est un peut gros !! vous ne croyez pas ?
J.M

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 24/08/2025 à 10:57

Même chez les petites ville bourgeoises ça part en sucette...
Et Bayrou veut nous faire travailler 2 jours de plus pour payer en partie les aides à ces criminels. Ce n'est qu'un exemple ;-)

Signaler Répondre
avatar
Looool le 24/08/2025 à 10:19

Les progressistes (gauche et Macronie) nous jurent que l insécurité n a pas augmenté. Leurs mensonges et leurs dénis auront grandement contribué à l ensauvagement de notre pays

Signaler Répondre
avatar
kool le 24/08/2025 à 10:13

Ca existe encore des villes calmes ?????

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.