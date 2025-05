Gérald Eymard : "Il faut que les cyclistes se disciplinent à Charbonnières"

Charbonnières-les-Bains est désormais dotée d'une Voie Lyonnaise. L'inauguration d'une portion de la Voie Lyonnaise n°8 a été récemment réalisée sur la route de Paris qui mène jusqu'à Tassin.

Ravi de cette arrivée car "Il faut bien qu'on s'adapte, qu'on essaye de sécuriser" l'essor du vélo, le maire Gérald Eymard attend cependant des cyclistes un comportement exemplaire : "Il faut que les cyclistes se disciplinent, ils se permettent un peu tout. J'en retrouve sur les voies réservées aux véhicules et sur les trottoirs".

Selon l'édile de Charbonnières, cela ne résoudra pas non plus les problèmes de transport dans l'Ouest lyonnais. "Lorsque j'étais président de Techlid, les entreprises se plaignaient d'être trop dépendantes des modes traditionnels, de la voiture et des bus pas assez fréquents", poursuit-il.

Quid de 2026 ? Gérald Eymard n'annonce pas encore s'il se représentera dans sa commune. Mais pour lui, le ticket Jean-Michel Aulas à la Ville de Lyon et Véronique Sarselli à la Métropole est le bon.

00:00 VL8

02:35 Transports dans l'Ouest lyonnais

04:25 Moyenne d'âge à Charbonnières

06:10 Fracture au sein de la majorité

07:34 Municipales 2026

08:40 Métropole de Lyon