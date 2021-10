250 passages de vélos par jour contre 47 000 voitures, le maire de Tassin monte au créneau face à la Métropole de Lyon

Dans le viseur du maire de Tassin-la-Demi-Lune, Pascal Charmot, la requalification de l’avenue de la République, transformée d’une voie à double sens en une voie simple pour les voitures afin de permettre l’installation de coronapistes réservées aux vélos et bus.

Une mise en place "sans aucune concertation locale" pour l’édile de la commune, qui réclame depuis des données chiffrées sur la fréquentation réelle des vélos sur l’axe. Le maire a donc décidé de mandater deux entreprises pour un comptage vidéo réalisé début juin sur 10 journées consécutives. Ainsi, une moyenne de 250 passages quotidiens de cyclistes a été comptabilisée contre 47 000 véhicules par jour sur le même axe. Désormais, l’élu LR veut rouvrir une voie pour les voitures, "dans le sens le plus congestionné à savoir en direction de Lyon".

Par ailleurs, Pascal Charmot pointe aussi du doigt une "dégradation importante de la qualité de l’air et du niveau de bruit" à cause des embouteillages générés par le maintien de la coronapiste. Là-encore, une étude a été réalisée, cette fois durant le mois de septembre avec comme bilan la démonstration de "concentrations aux particules fines dépassant jusqu’à trois fois les recommandations annuelles de l’OMS durant les pics correspondant aux heures pointes".

La municipalité met en cause les stations d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes, jugées trop lointaines. En effet, la plus proche de Tassin se trouve à la sortie du tunnel de la Croix-Rousse, à plus de 4 kilomètres ! Le maire de Tassin annonce avoir décidé d’adopter son propre système de mesure de pollution, "et non en s’appuyant sur des modélisations réalisées avec des capteurs installés trop loin".