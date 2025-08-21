Près de Lyon : un incendie fait un mort à Tassin-la-Demi-Lune

Vers 5h du matin, un appartement de l'avenue de la République à Tassin-la-Demi-Lune a été la proie des flammes. Ces dernières se sont rapidement propagées au bâtiment qui compte deux étages. Un mort est à déplorer.

Les pompiers sont parvenus à éteindre l'incendie.

Pour garantir le bon déroulement de leur opération, la circulation avait été coupée sur l'avenue tassilunoise. Cela entraîne d'importantes perturbations sur le réseau TCL, avec des bus détournés et qui ne desservent plus une partie de la commune de l'Ouest lyonnais.

Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie mortel.