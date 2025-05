Mairie de Tassin-la-Demi-Lune : après sa convalescence, Pascal Charmot reprend ses fonctions

La Ville de Tassin-la-Demi-Lune l’a annoncé ce lundi 5 mai. "Après une période d’empêchement pour des raisons de santé, la ville de Tassin la Demi-Lune est heureuse d’annoncer le retour de Monsieur le Maire, Pascal Charmot dans la plénitude de ses fonctions", précise la municipalité.

Le maire LR avait dû se mettre temporairement en retrait en mars dernier, laissant la première adjointe Katia Pechard assurer la suppléance, comme le prévoit l’article L.2122-17 du Code général des collectivités territoriales.

Pascal Charmot a par ailleurs salué le travail de son équipe : "Je suis heureux de reprendre pleinement mes fonctions ce jour et reviens avec une profonde gratitude envers les élus et les agents pour leur travail qui a garanti la continuité des services, durant cette période particulière."

Il ajoute : "Grâce à leur mobilisation, j’ai pu me consacrer à ma convalescence, entouré de mes proches."

Transparence et détermination sont les deux mots clés qu’il revendique : "J’ai souhaité la transparence dès les premières heures de mon empêchement, car en tant qu’élu local, je suis convaincu que c’est ce que je dois à la population qui m’a accordé sa confiance. Je reviens avec une énergie renouvelée, plus déterminé que jamais à poursuivre, avec et pour les Tassilunois, le travail engagé."