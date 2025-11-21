Tassin-la-Demi-Lune : le pont Honoré-Esplette rouvre après neuf mois d’un chantier hors norme

Après neuf mois de fermeture, le nouveau pont Honoré-Esplette est désormais accessible aux automobilistes et aux bus depuis ce vendredi après-midi, comme l’a annoncé la Métropole de Lyon. Les piétons et cyclistes avaient déjà pu l’emprunter partiellement depuis fin octobre.

Le chantier, lancé en mars dernier, a mobilisé une logistique impressionnante. L’ouvrage datant de 1907 était fortement dégradé, son armature en acier étant rongée par la corrosion. Sous surveillance renforcée depuis 2018, il avait dû être limité aux véhicules de moins de 3,5 tonnes, avec circulation alternée et vitesse réduite.

La Métropole avait finalement choisi sa reconstruction totale, nécessitant la fermeture du pont mais aussi celle des voies ferrées sous-jacentes durant l’été, en coordination avec SNCF Réseau.

L’opération a été menée selon une méthode spectaculaire : le nouveau pont a été assemblé sur place, tandis que l’ancien a été évacué en le faisant coulisser sur des rails avant d’être démantelé. Une prouesse technique permise malgré les contraintes du site. Coût total : 6,7 millions d’euros, entièrement financés par la Métropole, la Ville de Tassin prenant en charge l’éclairage public.

Le pont flambant neuf répond désormais aux usages quotidiens des familles et des scolaires du secteur. Il offre deux voies automobiles au centre, empruntées notamment par la ligne TCL 5 et les cars scolaires, deux trottoirs de deux mètres et deux pistes cyclables de 1,60 mètre.

Avec cette réouverture, les habitants de Tassin retrouvent enfin un axe clé entre Le Bourg et Baraillon.