Qualité de l’air : la Métropole de Lyon en tête des grandes agglomérations de la région selon Atmo

La Métropole de Lyon est la métropole où la qualité de l’air s’est le plus améliorée en 2024 parmi les grandes agglomérations d'Auvergne-Rhône-Alpes, devant Grenoble et Annemasse. C’est ce que révèle le dernier rapport d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, publié ce mois de décembre.

"La tendance à l’amélioration globale de la qualité de l’air enregistrée ces 15 dernières années se poursuit grâce à la diminution régulière des émissions chaque année," assure l'observatoire. Cette progression se ressent notamment sur les niveaux de dioxyde d’azote (NO2), fortement liés au trafic routier dans les zones urbanisées. Les concentrations de NO2 y sont "deux fois supérieures à celles des territoires préservés". Selon Atmo, la baisse atteint "-21 % en moyenne sur les 31 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) des villes moyennes", contre -7 % sur les 111 EPCI des zones sensibles.

Cependant, tout n’est pas en progrès. Atmo note que les niveaux de particules fines (PM2,5) "stagnent depuis 2019" et que leurs concentrations sont en "légère augmentation sur tous les territoires", qu’ils soient urbains ou ruraux. "Les émissions de particules fines sont très majoritairement issues du chauffage", précise l’observatoire, ajoutant que "deux tiers à trois quarts des émissions" proviennent de cette activité. Cette source de pollution reste prégnante en milieu rural, où le chauffage au bois est plus utilisé.

Autre source de préoccupation : l’ozone (O3). Si le nombre de jours d’exposition à des valeurs critiques pour la santé humaine a diminué de 40 % entre 2019 et 2023, les concentrations annuelles moyennes continuent de croître. Les zones préservées, éloignées des espaces densément peuplés, restent les moins exposées.

Les sources d'émissions de polluants restent diverses selon les territoires. Selon Atmo, dans les grandes métropoles comme la Métropole de Lyon, la pollution est "dominée par les émissions d'oxydes d’azote (NOx) issues des transports routiers (52 %) et des activités industrielles (26 %)". Les particules fines (PM2,5), quant à elles, proviennent en grande partie du chauffage au bois (72 %), un phénomène plus marqué en hiver.

Des actions sont d’ores et déjà mises en place pour réduire ces polluants. Atmo cite notamment l’aide au remplacement des appareils de chauffage au bois non performants, la mise en place de zones à faibles émissions (ZFE) et les Chantiers Air Climat. Ces mesures, portées par les collectivités, visent à renforcer la dynamique d’amélioration de la qualité de l’air.