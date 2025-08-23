Une croix gammée retrouvée, des profs insultés, un collège vandalisé : stupeur à Sainte-Foy-lès-Lyon

En cette fin de semaine, il a été constaté que deux intrusions avaient eu lieu dans le collège du Plan du Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le ou les individus qui sont parvenus à entrer au sein de l'établissement de l'allée Alban-Vistel ont commis plusieurs dégradations de matériel informatique ou de vitres.
Des tags ont également été retrouvés, notamment celui d'une croix gammée. La piste d'actuels ou d'anciens élèves semble privilégiée, puisque des messages d'insultes envers le principal et des enseignants du collège ont été relevés.
Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ces agissements.
Quant à l'établissement, il sera remis en l'état et bénéficiera de matériel neuf pour la rentrée du lundi 1er septembre.
La famine à Gaza comme en 39-45Signaler Répondre
Une fois de plus, qui a déclenché ce problème et cette guerre au Proche-Orient ? le HamasSignaler Répondre
Le problème n'est pas à Droite mais bel et bien à Gauche: la Gauche qui devient raciste, intolérante, antidémocrate, hargneuse, qui veut l'immobilisme pour tout (éducation, dette, délinquance, arrivée massive et illégale de clandestins...)Signaler Répondre
capture d'écran ! y a du lourd là...ça va circulerSignaler Répondre
" En banalisant et en légitimant l’extrême droite on en subit aujourd’hui les conséquences ".Signaler Répondre
L' extrême droite n' est ni banalisée ni légitimée.
Le clan LFI/EELV aurait dit à peu près la même chose en effet, voilà le résultat de l'inversion des valeurs, paille / poutre, toussa...Signaler Répondre
Vous ètes vraiment naif et vous ne comprenez pas qu'il y a diversion car c'est bien trop gros !Signaler Répondre
La croix gammée et l'antisémitisme n' est plus a l'extrême droite, mais bien a l'extrême gauche grâce a melanchon LFI les écolos et autres chancre de l'islamogauchismeSignaler Répondre
Ça c'est le raisonnement simpliste que peut formuler un sympathisant de gauche heureux de pouvoir décharger son fiel sur l'extrême droite. Il voit la paille mais pas la poutre.Signaler Répondre
Les imbéciles qui ont commis cet acte ignoble aurait tout autant pu afficher une étroite de David ou bien écrire free Palestine.
Ce que l'on voit c'est un exemple supplémentaire des incivilités quotidiennes relatif à l'impunité recurrente envers les mineurs.
Pardon ????Signaler Répondre
Quelle extrême droite ?
C’est l’extrême gauche et les islamistes qui sont actuellement des antisémites notoires et dangereux et qui par leurs propos et leurs actes se comportent comme des nazis
Il va falloir changer de logiciel
Mais oui moi aussi je vais taguer par exemple un édifice de l'État "Free gaza" pour faire accuser LFI...Signaler Répondre
pas compris que ce tag est de l habillage pour faire diversion.Signaler Répondre
ils ont mis du temps a réaliser qu ils avaient raté,,,, on comprend pourquoi il l on raté pour s en apercevoir au bout de 2 mois.Signaler Répondre
Probablement mineurs souvent télécommandes par des majeurs puisque les sanctions sont évidemment des rappels à la loi donc pas de sanctions.Le jour où le législateur aura le courage d admettre que les mineurs d aujourd'hui n ont rien a voir avec ceux d après guerre on avancera .Cela dit quand on entend le dernier discours de Melanchon appelant le peuple a se soulever, effectivement nous sommes proche de une explosion, car il n y a plus aucune limite a la provocation, que l état a part des phrases creuses , est totalement absent , que Macron fait uniquement l acteur et des shows médiatiques pour essayer d exister puisque il ne représente plus rien , alors que c'est lui qui est a l origine du chaos ,économique, sécuritaire , social ,,,,,Signaler Répondre
Sûrement des élèves furieux d'avoir raté leur BEPC, Je ne vois pas d'autres explications.Signaler Répondre
Preuve éclatante qu'il n'y a pas assez de cours d'histoire en collège.Signaler Répondre
En banalisant et en légitimant l’extrême droite on en subit aujourd’hui les conséquences les fascistes relèvent la tête noublions pas les liens étroits entre Zemmour, Le Pen Retailleau et le gouvernement d’extrême droite israélien responsable de crimes génocidairesSignaler Répondre
Des petits cons!Signaler Répondre