Une croix gammée retrouvée, des profs insultés, un collège vandalisé : stupeur à Sainte-Foy-lès-Lyon

A quelques jours de la rentrée, la découverte a choqué.

En cette fin de semaine, il a été constaté que deux intrusions avaient eu lieu dans le collège du Plan du Loup à Sainte-Foy-lès-Lyon. Le ou les individus qui sont parvenus à entrer au sein de l'établissement de l'allée Alban-Vistel ont commis plusieurs dégradations de matériel informatique ou de vitres.

Des tags ont également été retrouvés, notamment celui d'une croix gammée. La piste d'actuels ou d'anciens élèves semble privilégiée, puisque des messages d'insultes envers le principal et des enseignants du collège ont été relevés.

Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de ces agissements.

Quant à l'établissement, il sera remis en l'état et bénéficiera de matériel neuf pour la rentrée du lundi 1er septembre.

Sainte-Foy-lès-Lyon

