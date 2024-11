Près de Lyon : un cimetière médiéval et des restes humains découverts en plein centre-ville

A Sainte-Foy-lès-Lyon, c'est ce qui se passe en plein centre-ville. Place Xavier Ricard puis sur le parvis de l'église, des fouilles sont organisées par les archéologues de l'Inrap sur prescription et contrôle de la Drac.

Et ces derniers ont fait une belle découverte en amont des travaux de transformation de l'espace par la mairie : un cimetière médiéval avec des ossements humains. Mais aussi des crânes de bovins laissant à penser à la présence d'une boucherie, des vestiges arasés de bâtiments entourant l'église et datant des époques médiévale et moderne, ainsi que le fossé bordant le rempart d'un ancien château.

"La fouille a désormais pour objectif de compléter ces découvertes, et d'en préciser la nature, l’organisation et la chronologie", précise la mairie fidésienne, qui promet que les habitants et les écoliers seront associés à ces découvertes afin de mieux connaître l'histoire de leur ville.